ΜΑΡΟΥΣΙ

Μαχητική απάντηση στην κατάργηση θέσεων σχολικών καθαριστριών

Με τις ψήφους της παράταξης του δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου (ΝΔ) εγκρίθηκε προχθές από τη Δημοτική Επιτροπή Αμαρουσίου η απαράδεκτη εισήγηση για κατάργηση 25 θέσεων πλήρους απασχόλησης στη σχολική καθαριότητα, οδηγώντας σε μείωση του ωραρίου και των αποδοχών των εργαζομένων.

Εξω από το δημαρχείο πραγματοποιήθηκε μαχητική κινητοποίηση των σχολικών καθαριστριών, με τη συμμετοχή του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Αττικής, του Σωματείου Σχολικών Καθαριστριών Αθήνας, της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Αμαρουσίου, της ΟΓΕ και άλλων μαζικών φορέων, οι οποίοι απαίτησαν να αποσυρθεί η εισήγηση και να μην τεθεί καν σε ψηφοφορία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οι εργαζόμενες, τα σωματεία και οι φορείς ανέδειξαν με τις παρεμβάσεις τους ότι η κατάργηση των 25 θέσεων πλήρους απασχόλησης και η μείωση του ωραρίου δεν αποτελούν «αναδιάρθρωση», αλλά ευθεία επίθεση στο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία και στην ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

Ωστόσο η δημοτική αρχή, αξιοποιώντας την πλειοψηφία της, αρνήθηκε να αποσύρει την εισήγηση και προχώρησε στην υπερψήφισή της.

Στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Αμαρουσίου, Κώστας Δράκος, κατήγγειλε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται στη συνολική πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, που αντιμετωπίζει τις κοινωνικές ανάγκες ως κόστος και ανοίγει τον δρόμο στις ιδιωτικοποιήσεις και στην εμπορευματοποίηση υπηρεσιών που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες. Τόνισε ότι οι ανάγκες των σχολείων όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί αλλά αυξάνονται συνεχώς, ενώ η απάντηση σε αυτήν την πολιτική βρίσκεται στην οργάνωση και στον συλλογικό αγώνα των εργαζομένων.

Στην παρέμβασή του ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Αττικής, Σπύρος Κωνσταντάς, ξεκαθάρισε ότι το Σωματείο θα αξιοποιήσει κάθε μορφή αγώνα ώστε να μην εφαρμοστεί η απόφαση της δημοτικής αρχής, τονίζοντας πως δεν θα επιτραπεί καμία απόλυση, καμία κατάργηση θέσης εργασίας και καμία μείωση μισθού, ενώ κάλεσε τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τον αγώνα τους μέχρι την ανατροπή της απόφασης.

Παρέμβαση έκανε και η πρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Καθαριστριών Αθήνας, Ευγενία Κατακάλου, καταγγέλλοντας την απόφαση της δημοτικής αρχής. Κάλεσε τις σχολικές καθαρίστριες να συνεχίσουν οργανωμένα τον αγώνα τους, επισημαίνοντας ότι μόνο η συλλογική δράση μπορεί να βάλει φρένο στις απολύσεις, στις περικοπές και στην υποβάθμιση της σχολικής καθαριότητας.

Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκαν επίσης φορείς της πόλης. Εκ μέρους της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Αμαρουσίου η Εύα Κωνσταντινίδη κάλεσε γονείς, εκπαιδευτικούς και σχολικές καθαρίστριες να ενώσουν τις δυνάμεις τους και με μαζικές κινητοποιήσεις να απαντήσουν στη νέα επίθεση. Παράλληλα καταδίκασε την πολιτική που αντιμετωπίζει ως «κόστος» την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών, υπογραμμίζοντας ότι η επαρκής καθαριότητα των σχολείων αποτελεί αναγκαίο όρο για την προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, και όχι πεδίο περικοπών.