ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ - ΡΕΤΣΙΝΑΔΕΣ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ

Με απεργία στις 15 Ιούλη κατεβαίνουν στην Αθήνα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται από τους ρετσινάδες - δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας και το Σωματείο τους η προετοιμασία της 24ωρης απεργίας και του συλλαλητηρίου στην Αθήνα την Τετάρτη 15 Ιούλη, κλιμακώνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση για αυξήσεις στις αποδοχές τους και δικαιώματα.

Οι εκατοντάδες ρετσινάδες και δασεργάτες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εργασίας της ΔΥΠΑ για την αποκατάσταση και συντήρηση του δάσους, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2021, αμείβονται με κάτι παραπάνω από 800 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό υπολείπεται κατά πολύ του κατώτατου μισθού, ενώ δεν τους έχει γίνει καμία αύξηση από το 2022 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, παρά την εκτίναξη της ακρίβειας και του κόστους ζωής.

Η έντονη αγανάκτηση των εργαζομένων άλλωστε αποτυπώνεται και στις περιοδείες του Σωματείου, που καταγγέλλει την κυβέρνηση, αφού «εδώ και ενάμιση χρόνο δεν έχει υλοποιήσει ούτε τη δέσμευσή της για αναπροσαρμογή των μισθών στα 1.210 ευρώ μεικτά».

Γι' αυτό και απαιτεί να προχωρήσει άμεσα η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με ουσιαστική αναπροσαρμογή των αποδοχών, ώστε σε πρώτη φάση να φτάσουν στα επίπεδα των μισθών που ισχύουν στα άλλα ειδικά προγράμματα.

Απαιτεί επίσης την αναγνώριση της εργασίας τους ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή και την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος, καθώς και την άμεση αύξηση της επιδότησης της ρητίνης στα 0,90 ευρώ/κιλό, ώστε να στηριχθούν οι ρητινοκαλλιεργητές που έχουν απομείνει στο υγιές δάσος και να μη χαθεί οριστικά το επάγγελμα.

Επίσης ζητά να ανοίξει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση η συζήτηση για την επέκταση του προγράμματος και την εξεύρεση λύσης στα ζητήματα που αφορούν το συνταξιοδοτικό και αναγνώριση των χρόνων και της πραγματικής φύσης της εργασίας τους.

Σημειώνεται ότι το Σωματείο σήμερα Πέμπτη θα έχει συνάντηση στη Διεύθυνση Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για συνάντηση και στο υπουργείο Εργασίας.