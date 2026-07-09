ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αγωνιστικό κάλεσμα για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ, καλεί η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις αυτοαπασχολούμενες της πόλης και της υπαίθρου, τις φοιτήτριες, τις νέες μητέρες.

Στο κάλεσμά της η ΟΓΕ σημειώνει: «Ενώνουμε τη φωνή μας με τα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, τους αγροτικούς συλλόγους, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους των συνταξιούχων, και διεκδικούμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας στην εργασία, στη μόρφωση, στην κοινωνική προστασία της μητρότητας, στον ελεύθερο χρόνο, που μας στερούν επιχειρηματικοί κολοσσοί, ΕΕ και κυβερνήσεις.

Δεν ανεχόμαστε την πολιτική ΕΕ και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, που στο όνομα της "συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" και της "ισότητας" μας καταδικάζουν σε ωράρια και ζωή λάστιχο.

Δίνουμε αποφασιστική μαχητική απάντηση στις κάλπικες κυβερνητικές υποσχέσεις, στα pass, στα "καλάθια" και τις αυξήσεις - κοροϊδία, που έχουν ήδη εξανεμιστεί από τους φόρους και την ακρίβεια στα τρόφιμα και στην Ενέργεια πριν καν φτάσουν στις τσέπες μας.

Δεν ανεχόμαστε η κυβέρνηση να μιλά για "ανάπτυξη για όλους" και "σταθερότητα" ενώ εμείς και οι οικογένειές μας ζούμε την αστάθεια της ακρίβειας, της εμπορευματοποιημένης Υγείας και Παιδείας, των ενοικίων και της στέγης - φωτιά, της εργασιακής ζούγκλας.

Δεν δεχόμαστε να μπλέκουν τη χώρα μας όλο και πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που κάνουν τον λαό μας στόχο αντιποίνων και τον σέρνουν στην άβυσσο του πολέμου για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Δεν συναινούμε να πληρώνουμε εμείς και οι οικογένειές μας τις συνέπειες της πολεμικής οικονομίας σε κάθε πλευρά της ζωής μας, τους θηριώδεις πολεμικούς εξοπλισμούς. Πρόκειται για τα 28 δισ. που έχει προϋπολογίσει να μοιράσει η κυβέρνηση στα γεράκια του πολέμου τα επόμενα χρόνια, από τον πλούτο που παράγουμε εμείς οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι με το αίμα μας και τον ιδρώτα μας, την ώρα που κόβονται οι αναγκαίες δαπάνες για τη ζωή μας και τα κρατικά ταμεία είναι άδεια για την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια».

Συνεχίζοντας σημειώνει πως «όλα τα παραπάνω είναι ο πόλεμος που έχουν κηρύξει τα μονοπώλια, βαθαίνοντας την εκμετάλλευση και την ανισοτιμία».

Η ΟΓΕ καταγγέλλει ότι η προστασία της ζωής, η δημόσια και δωρεάν Προσχολική Αγωγή και η δωρεάν δημιουργική απασχόληση για όλα τα παιδιά δεν αποτελούν προτεραιότητα. Παράλληλα οι γυναίκες του μόχθου βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για Υγεία και Παιδεία, ενώ τα σπίτια του λαού μπαίνουν στο στόχαστρο των funds.

«Δεν μας πείθουν παλιοί και νέοι σωτήρες, που βγάζουν λάδι τους εκμεταλλευτές μας, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για να πάρουν από αυτούς το χρίσμα της κυβερνητικής εξουσίας και να συνεχίσουν την εφαρμογή της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής μπροστά στην όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και στην επερχόμενη νέα καπιταλιστική κρίση.

Καμία αυταπάτη, καμία αναμονή! Διαλέγουμε τις ζωές μας, όχι τον πόλεμο και τα κέρδη τους! Δυναμώνουμε τη συλλογική δράση και τον αγώνα μας για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει σήμερα, τον 21ο αιώνα.

Δυναμώνουμε το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, τα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, τους αγροτικούς και φοιτητικούς συλλόγους», τονίζει η ΟΓΕ.