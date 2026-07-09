ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΗ

Οι φοιτητές και οι σπουδαστές του κλάδου έχουν κάθε λόγο να απεργήσουν

Συνεχίζεται το μαζικό άνοιγμα από τα Σωματεία για την επιτυχία της μάχης

Με ένα ξεχωριστό κάλεσμα ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας (ΣΕΑ) απευθύνεται στους χιλιάδες νέους φοιτητές και σπουδαστές που εργάζονται κατά κόρον στον κλάδο του Εμπορίου. Αλλωστε είναι από τους κλάδους που αποτελούν διέξοδο για τη νεολαία που σπουδάζει και παλεύει να τα φέρει βόλτα. Μάλιστα, τα «ευέλικτα» ωράρια και η μερική απασχόληση στον κλάδο πλασάρονται από κυβερνήσεις και εργοδοσία σαν «δυνατότητα» για να συνδυάζονται οι σπουδές με ένα «χαρτζιλίκι».

Σήμερα, που η ακρίβεια θερίζει και η φοιτητική στέγη αποτελεί πανάκριβο εμπόρευμα, όλο και περισσότεροι φοιτητές αναγκάζονται να εργαστούν στα σούπερ μάρκετ και στα μεγάλα μονοπώλια λιανικής για να τα βγάλουν πέρα, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση των εργοδοτών, που τους εξοντώνουν καθημερινά με τα ελαστικά ωράρια και την εντατικοποίηση. Χαρακτηριστικές είναι οι διαρκείς καταγγελίες του ΣΕΑ για προσπάθεια στέρησης της φοιτητικής άδειας.

Υπενθυμίζεται ότι οι απεργιακές συγκεντρώσεις στις 19 Ιούλη έχουν οριστεί έως τώρα στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. έξω από τα «Notos» (Σταδίου και Αιόλου), και στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 π.μ. στην είσοδο των «Notos» στην Τσιμισκή.

4+1 λόγοι για να απεργήσεις

Με το εύστοχο υλικό του ο ΣΕΑ καλεί τους φοιτητές και τους σπουδαστές σε μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία την Κυριακή 19 Ιούλη.

Στο κάλεσμα μάλιστα αποτυπώνονται οι 4+1 λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι φοιτητές και σπουδαστές πρέπει να πάρουν θέση:

«1: Γιατί οι εργοδότες μάς θέλουν διαθέσιμους κάθε μέρα όποτε μας έχουν ανάγκη για τα κέρδη τους. Μας κλέβουν τη ζωή!

2: Γιατί τα σπαστά και λάστιχο ωράρια είναι εμπόδιο στις σπουδές μας, μας στερούν τον ελεύθερο χρόνο, τις παρέες και τις οικογένειές μας!





4: Γιατί η ακρίβεια καλπάζει και ο μισθός δεν φτάνει για νοίκι - σπουδές - δραστηριότητες».

Σε ό,τι αφορά ειδικά τους φοιτητές προστίθεται και 1 επιπλέον λόγος:«Γιατί με το ταξικό μέτρο των διαγραφών κινδυνεύουμε να μην ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, αφού όλα τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά εμπόδια για εμάς». Το παραπάνω επιβεβαιώνεται άλλωστε και από το πλήθος των καταγγελιών των φοιτητικών συλλόγων, αλλά και του ΣΕΑ, για διαγραφές εργαζόμενων φοιτητών από τις σχολές τους επειδή δούλευαν ή επειδή οι εργοδότες τούς στερούσαν τη φοιτητική άδεια.

Πληθαίνουν οι αποφάσεις των Επιχειρησιακών Σωματείων

Στο κάλεσμα της ΟΙΥΕ έχουν ανταποκριθεί έως τώρα τα Κλαδικά Σωματεία των εργαζομένων στο Εμπόριο. Στη μάχη μπαίνουν και τα Επιχειρησιακά, με τα Σωματεία στα «Notos», στα «Praktiker» και στα ΙΚΕΑ να έχουν ήδη πάρει αποφάσεις συμμετοχής. Απόφαση πήρε και το Σωματείο Εργαζόμενων στα «Lidl», που στο κάλεσμά του τονίζει: «Την Κυριακή 19 Ιούλη θα πρέπει να ακουστεί δυνατά η φωνή μας, με τη συμμετοχή μας στην απεργία, ότι δεν χαρίζουμε καμία Κυριακή στην εργοδοσία, δεν δεχόμαστε να συνεχίζουμε να δουλεύουμε χωρίς ειδικότητες, να γινόμαστε λάστιχο από πόστο σε πόστο, χωρίς ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, που τους εξαφανίζουν οι πολεμικές ανατιμήσεις και η ακρίβεια σε τρόφιμα, νοίκι, ρεύμα, καύσιμα από το πρώτο μισό του μήνα».

Περιοδείες και παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς

Μπροστά στην απεργία πυκνώνει και το πρόγραμμα περιοδειών. Μεταξύ άλλων, σήμερα Πέμπτη: Στις 8.30 π.μ. στην καμένη αποθήκη στην οδό Ορφέως 102, στον «Σκλαβενίτη» στο Ιλιον, στα «Hondos Center» στην Ομόνοια, στην «Intitex» και στα καταστήματα της Ερμού. Στις 5.30 μ.μ. στα «Zara» στο παλιό «Μινιόν» και στα «Zara» στην οδό Κοραή στην Αθήνα. Στις 6 μ.μ. σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας και στα «Praktiker» στη Μεταμόρφωση.

Αύριο Παρασκευή, στις 3 μ.μ. στον «Σκλαβενίτη» στο Περιστέρι και στα «Σκλαβενίτης» και «ΑΒ Βασιλόπουλος» στα Πετράλωνα.

Στη Θεσσαλονίκη, το Κλαδικό Σωματείο σήμερα Πέμπτη θα βρεθεί στα καταστήματα του κέντρου και αύριο Παρασκευή στις 10 π.μ. στο «One Salonica».

Στην Πάτρα, το Σωματείο Εργαζομένων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών έχει ήδη περιοδεύσει στα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο και σε μεγάλες αλυσίδες («Jumbo», «Pepco», «Πλαίσιο»), αλλά και σε εμπορικά κέντρα («Top Parks», «Veso Mare») και στις αποθήκες των «Lidl» στη ΒΙΠΕ.

Οι περιοδείες συνεχίζονται σήμερα Πέμπτη στα εμπορικά καταστήματα του κέντρου και αύριο Παρασκευή στα «Jumbo» της οδού Αμερικής κ.α.