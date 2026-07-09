ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μεγάλο λαϊκό γλέντι την Παρασκευή 17 Ιούλη

Μεγάλο λαϊκό γλέντι αλληλεγγύης οργανώνουν την Παρασκευή 17 Ιούλη στη Θεσσαλονίκη, στις 7 μ.μ. στον πολυχώρο «Soul», τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Οικοδόμων, ΣΕΤΕΠΕ, Μετάλλου, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και Εμποροϋπαλλήλων.

Καλούν τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους της πόλης σε μια γιορτή αλληλεγγύης, για να κουβεντιάσουν, να διασκεδάσουν, να τραγουδήσουν, να πάρουν δύναμη και κουράγιο για τις μεγάλες μάχες που έρχονται, ειδικά μπροστά στο μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ το Σάββατο 5/9, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία! Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!».