ΛΕΣΒΟΣ

Ανησυχία για νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Την έντονη ανησυχία των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων της Λέσβου προκαλεί η ανακοίνωση νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε τρεις εκτροφές. Εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι εδώ και μήνες από την εμφάνιση της ζωονόσου στο νησί δεν έχουν παρθεί τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή της. Αντίθετα, η διαχείρισή της μέχρι τώρα γίνεται με τη λογική του «κόστους - οφέλους» και με κριτήριο τα συμφέροντα μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων.

«Κατακαλόκαιρο ο ιός δείχνει να επιμένει και η ανησυχία θα κορυφώνεται όσο πλησιάζουμε στο φθινόπωρο. Παράλληλα η αγανάκτηση φουντώνει όσο συνεχίζονται η κοροϊδία και η καθυστέρηση των αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα», σημειώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου σε ανακοίνωσή της για την εξέλιξη της ζωονόσου στο νησί.

«Ανθρωποι χωρίς δουλειά ζουν χωρίς ευρώ στην τσέπη!», επισημαίνει και προσθέτει ότι απαιτεί «από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντήσει στον κτηνοτροφικό κόσμο του νησιού πώς σχεδιάζει να σταματήσει αυτήν τη καταστροφική επιζωοτία και γιατί δεν μιλάνε για εμβολιασμό, που θα μπορούσε να προστατέψει και να σώσει το ζωικό κεφάλαιο.

Απαιτούμε να αποζημιωθούν τώρα τα θανατωμένα ζώα. Οι κωδικοί των εκτροφών και ο αριθμός των θανατωμένων ζώων είναι επίσημα καταγεγραμμένοι, γι' αυτό να πάψουν οι γραφειοκρατικές δικαιολογίες και να δοθούν τα χρήματα άμεσα στους δικαιούχους».

Η Ομοσπονδία καλεί τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους «να μην έχουν καμία εμπιστοσύνη σε όλους όσοι υπόσχονται λύσεις σε συναντήσεις πίσω από κλειστές πόρτες γραφείων. Ο μόνος τρόπος για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους είναι ο δρόμος του μαζικού αγώνα. Είναι η παλικαρίσια συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών, που άσκησαν πίεση και ανάγκασαν την κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ να κάνει τις όποιες πληρωμές που δικαιούμασταν, έστω και καθυστερημένα. Ο αγροτικός κόσμος του νησιού να μην επαναπαύεται και να προετοιμάζεται για νέους αγώνες, αν θέλουμε να παραμείνουμε στις δουλειές μας και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια».

«Οχι στη χαλαρότητα. Να παρθούν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας για τη μη εξάπλωση της ζωονόσου με κρατική χρηματοδότηση. Να σταματήσουν η τρομοκράτηση και η στοχοποίηση συναδέλφων μας που πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις», προσθέτει η Ομοσπονδία και ξεκαθαρίζει ότι οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι του νησιού δεν κάνουν βήμα πίσω από τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους.

Μεταξύ άλλων προβάλλει διεκδικήσεις για άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους θανατωθούν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Επίσης, επιδότηση όλων των ζωοτροφών, πλήρη στελέχωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, υποχρεωτικές απολυμάνσεις στο λιμάνι και σε κομβικά σημεία, τήρηση μέτρων βιοασφάλειας με χρηματοδότηση εξολοκλήρου από το κράτος. Για το εισόδημα απαιτεί πάγωμα σε όλες τις οφειλές σε τράπεζες, εφορία και ζωοτροφές. Για τον εμβολιασμό, να εφαρμοστεί από τις κρατικές υπηρεσίες με επιστημονικό σχέδιο και να καλυφθούν πλήρως από το κράτος οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν απ' αυτό. Τέλος, να σταματήσει ο αποκλεισμός στην προώθηση τυροκομικών προϊόντων από τα μικρά τυροκομία που δεν διαθέτουν κλειστό σύστημα παστερίωσης.