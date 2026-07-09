ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων

Αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, αποτελούμενη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νίκο Καραθανασόπουλο και την βουλευτή Διαμάντω Μανωλάκου, συναντήθηκε χθες στη Βουλή με αντιπροσωπεία της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι Ηλ. Αγγελακούδης, Γρ. Γρουζίδης, Κ. Αποστολόπουλος, Χρ. Λυγδής, Κ. Σέφης, Αθ. Βομπίρης και Ρ. Μαρούδας.

Στη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων έθεσαν με έμφαση το σοβαρό ζήτημα του μπαράζ των δικαστικών διώξεων και των «αγροτοδικείων» που στήνονται εις βάρος των αγροτών για τη συμμετοχή τους στα μπλόκα του αγώνα. Κατήγγειλαν ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο εκφοβισμός του κινήματος, ενώ στηλίτευσαν την προκλητική στάση της, από τη μία να κυνηγάει στα δικαστήρια τους αγρότες που βγήκαν στον δρόμο για το δίκιο τους απέναντι στη λεηλασία του εισοδήματός τους και από την άλλη να κάνει ό,τι μπορεί για να μείνουν στο απυρόβλητο οι δικοί της άνθρωποι - οι υπουργοί στελέχη της - που βρίσκονται πίσω από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, υπογράμμισαν πως παρά την προσπάθεια καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού όλο το προηγούμενο διάστημα, η λαϊκή αλληλεγγύη που εισέπραξαν διαφυλάχθηκε σε κάθε περιοχή. Κατέληξαν τονίζοντας ότι οι βιοπαλαιστές παραγωγοί έχουν κάθε δικαίωμα να παλεύουν για να μείνει η ύπαιθρος όρθια και αυτό ακριβώς θα συνεχίσουν να κάνουν.

Αναφέρθηκαν, επίσης, στην εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στην ύπαιθρο, λόγω της κατακόρυφης εκτίναξης των τιμών σε λιπάσματα, πετρέλαιο, εφόδια κ.ά., την ίδια ώρα που δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης από την κυβέρνηση. Οπως χαρακτηριστικά τόνισαν, ακόμη κι αν δίνεται κάτι, αυτό έρχεται μόνο μετά από σκληρούς αγώνες και την ασφυκτική πίεση που ασκούν οι ίδιοι οι αγρότες στους δρόμους. Περιέγραψαν πώς οι βιοπαλαιστές αγρότες συνθλίβονται ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες: Από τη μία πλευρά, από το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και από την άλλη, από τις εξευτελιστικά χαμηλές τιμές που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι στα προϊόντα τους.

Η αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ καταδίκασε για άλλη μια φορά τις διώξεις σε βάρος των αγροτών, υπενθυμίζοντας ότι το Κόμμα κατέθεσε επανειλημμένα τροπολογία για την άμεση παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων (τόσο τον Μάρτιο όσο και τον Μάιο), τις οποίες η κυβέρνηση απέρριψε ασυζητητί. Σημείωσε ότι η καταστολή αυτή, που στρέφεται συνολικά ενάντια στον λαό που αγωνίζεται, φανερώνει τον φόβο του συστήματος μπροστά στη διογκούμενη λαϊκή οργή απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να παλεύει ανυποχώρητα στο πλευρό των βιοπαλαιστών αγροτών. Οχι μόνο αναδεικνύοντας σταθερά το αίσχος των διώξεων μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως εκεί που κρίνονται όλα: Μέσα στο ίδιο το κίνημα, με τα μέλη και τα στελέχη του να βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, οργανώνοντας την πάλη για να αναγκαστεί η κυβέρνηση σε υποχώρηση και να σταματήσουν οριστικά τα «αγροτοδικεία».

Σημείωσε ότι οι μεγαλειώδεις αγροτικές κινητοποιήσεις στρίμωξαν για τα καλά την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου και της καπιταλιστικής αγοράς. Μέσα στους δρόμους του αγώνα αποδείχθηκε περίτρανα ότι το σύστημα που υπερασπίζονται, η πολιτική τους και οι κατευθύνσεις της ΚΑΠ της ΕΕ είναι οι πραγματικές αιτίες που εμποδίζουν την επιβίωση των παραγωγών, αλλά και την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών του λαού.

Οι βουλευτές του Κόμματος επεσήμαναν ότι το ΚΚΕ στηρίζει ακλόνητα τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, όπως για δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές και άμεση ενίσχυση των εκπαιδευτικών και υγειονομικών υποδομών στα χωριά. Παράλληλα, τόνισαν ότι το ΚΚΕ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής, το οποίο προϋποθέτει την ανατροπή του σημερινού συστήματος της εκμετάλλευσης. Μια ανάπτυξη έξω από τα δεσμά της ΕΕ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που θα θέτει στο επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Στηρίζοντας με όλες του τις δυνάμεις το δικαίωμα των αγροτοκτηνοτρόφων να παραμείνουν και να παράγουν στον τόπο τους, η αντιπροσωπεία του Κόμματος κάλεσε τους παραγωγούς να μη δείξουν καμία εμπιστοσύνη στις προεκλογικές ανέξοδες υποσχέσεις των αστικών κομμάτων, αλλά να στηρίξουν τον αγώνα τους με το δυνάμωμα του ΚΚΕ.