Συναυλία - αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη στην Κοζάνη

Μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη οργανώνουν αύριο Παρασκευή στην Κοζάνη, στις 9 μ.μ. στο Πάρκινγκ ΟΣΕ, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων ν. Κοζάνης, τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Κοζάνης, ΣΕΕΕΝ, Εργαζομένων ΣΥΦΑΣΔΥΜ, Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων ν. Κοζάνης, Συνταξιούχων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ ΠΕ Κοζάνης και το Παράρτημα Κοζάνης του ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ.

Στο αφιέρωμα θα τραγουδήσουν οι Κώστας και Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, με τη συμμετοχή της Κατερίνας Τσιάρα. Τους ερμηνευτές θα συνοδεύσουν οι μουσικοί Θάνος Τσιγκανούλας (μπουζούκι), Θοδωρής Χριστόπουλος (πιάνο - πλήκτρα), Τόλης Νήρας (μπάσο - κιθάρα) και Φώτης Βακουφτσής (τύμπανα).