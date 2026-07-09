ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σήμερα το συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο ΑΗΣ και ορυχείων

Σε μαζική συμμετοχή στο πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο σήμερα Πέμπτη, στις 8.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Κοζάνης, καλούν εργατικά σωματεία της περιοχής, διεκδικώντας να μην κλείσουν ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 και τα ορυχεία. Ταυτόχρονα διεκδικούν την επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων με περιβαλλοντική αναβάθμισή τους, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για όλο το προσωπικό με αυξήσεις στους μισθούς, ρεύμα και θέρμανση φτηνά για όλο τον λαό, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και Ρύπων.

Στο συλλαλητήριο καλεί επίσης και συμμετέχει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας.