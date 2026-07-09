ΣΥΡΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ - ΗΠΑ

Πόλος έλξης η τεράστια «πίτα» ανοικοδόμησης της Συρίας

Η μεγάλη «πίτα» μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της Συρίας, που εκτιμάται πως είναι αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, και τα πλάνα ιμπεριαλιστικών επιτελείων για τον ανασχεδιασμό οδών, πηγών και αγορών Ενέργειας τραβούν ολοένα και περισσότερο την προσοχή δυτικών μονοπωλίων που έπαιξαν ρόλο στον καταστροφικό πόλεμο στη Συρία την περίοδο 2011-2024.

Μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα και την Τρίτη στη Δαμασκό και την υπογραφή αρκετών συμφωνιών, πρωτοκόλλων και μνημονίων συνεργασίας, ο Σύρος τζιχαντιστής Πρόεδρος Αχμεντ αλ Σαράα μετέβη στην Αγκυρα για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογο, Ντόναλντ Τραμπ με πρόσκληση του Τούρκου ηγέτη Ρ. Τ. Ερντογάν στο περιθώριο της ΝΑΤΟικής Συνόδου Κορυφής.

Πριν τη συνάντηση ο Πρόεδρος Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του τζιχαντιστή Προέδρου, λέγοντας πως έκανε «καταπληκτική δουλειά μέσα σε ενάμιση χρόνο» και πως κατάφερε να συνενώσει «όλη τη χώρα». Αναφερόμενος στο εγκληματικό παρελθόν του Σαράα ως διοικητή οργάνωσης - παρακλάδι της Αλ Κάιντα, αρκέστηκε να επαναλάβει πως «είναι αρκετά σκληρός» και πως σε κάθε περίπτωση τον ενέκρινε «μαζί με τον Πρόεδρο Ερντογάν», λέγοντας πως αυτοί οι δύο τον θέλανε «πραγματικά».

Στη διάρκεια συνάντησης που είχε νωρίς χτες βράδυ με τον τζιχαντιστή Πρόεδρο της Συρίας, ο Τραμπ φάνηκε ανοικτός στο ενδεχόμενο να άρει το όνομα της Συρίας από τη μαύρη λίστα των χωρών που είναι «χορηγοί τρομοκρατίας».

Πριν την αναμενόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Σύρος Πρόεδρος συνάντησε Αμερικανούς γερουσιαστές και τον ειδικό απεσταλμένο στη Συρία και πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Συνεχίζονται οι χρυσές μπίζνες για τα γαλλικά μονοπώλια

Το κουρδικό Kurdistan24.net, αναφερόμενο στην προχτεσινή συνάντηση Μακρόν - Σαράα στη Δαμασκό, επισήμανε ένα «φιλόδοξο» γαλλικό σχέδιο για τη μετατροπή της συριακής πρωτεύουσας σε διαμετακομιστικό κέντρο περιφερειακού και διεθνούς εμπορίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η γαλλική πρωτοβουλία αποκαλύφθηκε σε οικονομικό φόρουμ για την ανοικοδόμηση της Συρίας, στο οποίο συμμετείχαν ανώτεροι αξιωματούχοι αμφοτέρων χωρών καθώς και επιχειρηματικά στελέχη. Φέρεται να αντανακλά παράλληλα και την προσπάθεια της Δαμασκού να λανσαριστεί ως «στρατηγικό εμπορικό σταυροδρόμι» μεταξύ Δύσης - Ανατολής.

Επιπλέον σχετικό ρεπορτάζ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων σημειώνει πως ο Πρόεδρος Σαράα ανέφερε πως η αλλαγή στη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου έχει ενισχύσει τη «γεωγραφική σημασία της Συρίας» ιδιαίτερα μετά τις συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ και το κλείσιμό τους, που ανέδειξε ανάγκες και συμφέροντα για την εξασφάλιση χερσαίων εμπορικών διαδρόμων μεταφοράς. Ο Σαράα επιχειρηματολόγησε υπέρ της νευραλγικής θέσης της Συρίας σε μία πιθανή επανασύνδεση περιφερειακών και διεθνών δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας, ζητώντας τη βοήθεια της Γαλλίας στην προώθηση «αυτού του οράματος». Στο θέμα αυτό φαίνεται πως υπάρχει σύγκλιση συμφερόντων με τον Γάλλο Πρόεδρο, καθώς (κατά το Γαλλικό Πρακτορείο) διαβεβαίωσε πως επιθυμεί να δει τη Συρία να αναπτύσσει μία «μακροπρόθεσμη περιφερειακή πλατφόρμα όπου θα μπορούν να επεκταθούν δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας, υποδομές Ενέργειας και ψηφιακά σχέδια διασύνδεσης». Αν και παραδέχθηκε πως όλα αυτά τα σχέδια απαιτούν «σταθερότητα», ο Μακρόν τόνισε πως τα συμφέροντα των γαλλικών επιχειρήσεων είναι στενά ευθυγραμμισμένα με τις προτεραιότητες ανασυγκρότησης της Συρίας...

Βεβαίως τα σχέδια για μεγαλύτερες κερδοφόρες μπίζνες ανάμεσα στις αστικές τάξεις Γαλλίας - Συρίας δεν ξεκινούν τώρα, αλλά λίγους μήνες μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Ασαντ τον Δεκέμβρη του 2024. Τον Μάιο του 2025 η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία που έχει παράλληλα δραστηριότητες και στην εφοδιαστική αλυσίδα, CMA CGΜ, υπέγραψε 30ετές συμβόλαιο με τη συριακή κυβέρνηση (αξίας 320 εκατ. δολαρίων) για την αναβάθμιση, ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού στη Λατάκεια.

Επίσης, η ίδια εταιρεία την Τρίτη 7/7 υπέγραψε στη Δαμασκό συμφωνία για τη λειτουργία δύο εσωτερικών τερματικών σταθμών που θα συνδέονται απευθείας με συριακά λιμάνια μέσω σιδηροδρομικών ή οδικών δικτύων σε Χαλέπι και Ανδρα, ενώ παράλληλα θα διαχειριστεί την αεροπορική διακίνηση εμπορευμάτων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού.

Ας σημειωθεί επίσης πως στο πλαίσιο υπογραφής διαφόρων συμφωνιών και πρωτοκόλλων στις 7/7 μεταξύ Γαλλίας και Συρίας υπογράφηκε και συμφωνία που δρομολογεί την έναρξη διαδικασίας για την επιστροφή στη Συρία 51 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν κατασχεθεί από τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώην Αντιπροέδρου (1984-1998) της Συρίας, Ριφάατ αλ Ασαντ (μετά τον θάνατό του στο Ντουμπάι τον περασμένο Γενάρη).

Νέος απολογισμός της διπλής βομβιστικής επίθεσης

Σε ό,τι αφορά τις δύο βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την Τρίτη στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο «Four Seasons» όπου διέμενε στη διάρκεια της επίσκεψής του ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ανακοινώθηκε νεότερος απολογισμός, κατά τον οποίο προκλήθηκαν ο θάνατος ενός ανθρώπου και ο τραυματισμός άλλων 36.