ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο της «Chevron» στη Μαύρη Θάλασσα

Εντείνονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα σε δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία στο πλαίσιο της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, και χθες φέρεται να χτυπήθηκε πετρελαιοφόρο αμερικανικής εταιρείας.

Το πετρελαιοφόρο «Yasa Polaris», της αμερικανικής «Chevron», το οποίο χρησιμοποιείται για μεταφορές φορτίων μέσω της Κοινοπραξίας Αγωγού Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium), δέχτηκε επίθεση από drone κοντά στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας, μετέδωσε χθες το «Reuters», επικαλούμενο πηγές.

Η «Chevron» δήλωσε ότι γνώριζε για το περιστατικό και ότι το πλήρωμα ήταν ασφαλές, ενώ οι εξαγωγές από το Καζακστάν δεν επηρεάστηκαν. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε καμία επίπτωση στις δραστηριότητες της πετρελαϊκής κοινοπραξίας της στο Καζακστάν, TCO (Tengizchevroil), ούτε στις εξαγωγές.

Το «Yasa Polaris» είναι ένα πετρελαιοφόρο που κατασκευάστηκε το 2022 και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει περίπου 160.000 μετρικούς τόνους πετρελαίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Το πλοίο διαχειρίζεται η τουρκική εταιρεία «Yasa Holding». Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του «Reuters».

Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει πολλές φορές τον τερματικό σταθμό πετρελαίου του CPC και πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας από την έναρξη του πολέμου το 2022. Πέρυσι ένα από τα σημεία πρόσδεσης στον τερματικό σταθμό του CPC υπέστη σοβαρές ζημιές σε επίθεση.

Η Caspian Pipeline Consortium σχεδιάζει να εξάγει περίπου 1,6 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου τύπου CPC Blend την ημέρα τον Ιούλη, μειωμένα σε σχέση με τα περίπου 1,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα που είχαν προγραμματιστεί για τον Ιούνη, αφού ζημιές από drone σε ρωσική εγκατάσταση φυσικού αερίου οδήγησαν σε ανάγκη μείωσης της παραγωγής, σύμφωνα με δύο πηγές από τον κλάδο των εμπορικών συναλλαγών.