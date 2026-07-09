Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία επεκτείνουν την αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα

Την επέκταση της κοινής ειδικής ομάδας που εξουδετερώνει νάρκες οι οποίες επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα,συμφώνησαν Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας το «πάτημα» του ευρωατλαντικού στρατοπέδου στη στρατηγικής σημασίας περιοχή.

Οι τρεις χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες μοιράζονται τη Μαύρη Θάλασσα με τη Γεωργία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, δημιούργησαν την ειδική ομάδα αποναρκοθέτησης το 2024. Εκτοτε έχει εξουδετερώσει πάνω από 150 νάρκες που επέπλεαν στη Μαύρη Θάλασσα, κατά μήκος σημαντικών εμπορικών θαλάσσιων οδών, με την Τουρκία να έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το «Reuters».

Στη Σύνοδο Κορυφής στην Αγκυρα οι τρεις χώρες συμφώνησαν να επεκτείνουν τις αποστολές της ειδικής ομάδας ώστε να περιλαμβάνουν την προστασία κρίσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών, των τηλεπικοινωνιών και των υποθαλάσσιων αγωγών, αυξάνοντας τον κίνδυνο απευθείας σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Και οι τρεις χώρες διαθέτουν έργα εξερεύνησης ή παραγωγής φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Το υπεράκτιο έργο φυσικού αερίου «Neptun Deep» της Ρουμανίας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, καθιστώντας τη Ρουμανία τον μεγαλύτερο παραγωγό φυσικού αερίου στην ΕΕ.

«Η προστασία των κρίσιμων υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα απαιτεί μια σύνθετη, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση», ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρουμανίας. Και πρόσθεσε:

«Μέσω των αποστολών που πραγματοποιούν οι ρουμανικές ναυτικές δυνάμεις μαζί με περιφερειακούς εταίρους, διατηρείται μόνιμη ναυτική παρουσία στην περιοχή ευθύνης - συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της ΑΟΖ της Ρουμανίας - η οποία λειτουργεί όχι μόνο ως αποτρεπτικός παράγοντας αλλά και ως εργαλείο άμεσης αντίδρασης».