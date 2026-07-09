ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΜΕ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Με το ΚΚΕ για τη ζωή και το εισόδημά μας, απέναντι στις δεσμεύσεις των ματωμένων πλεονασμάτων και της πολεμικής οικονομίας

Με τη συμμετοχή μικρών επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων από κλάδους της Αττικής πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ η εκδήλωση - συζήτηση που διοργάνωσε η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ με θέμα «Τώρα με το ΚΚΕ για τη ζωή και το εισόδημά μας, απέναντι στις δεσμεύσεις των ματωμένων πλεονασμάτων και της πολεμικής οικονομίας».

Στην εκδήλωση μίλησε ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν συνδικαλιστές από διαφορετικούς κλάδους αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών, μεταφέροντας πείρα από την οργάνωση της πάλης για το εισόδημα, την Ασφάλιση, τη φοροληστεία, τα επαγγελματικά αδιέξοδα, αλλά και από την προσπάθεια να δυναμώσει η συμπόρευση με το ΚΚΕ, κόντρα στις αυταπάτες για κυβερνητικές εναλλαγές, «σωτήρες» και λύσεις μέσα από τον «κοινωνικό διάλογο».

Παρευρέθηκε επίσης αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ.

Μπαίνουμε μπροστά για τη μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση

Στην ομιλία του ο Μάκης Παπαδόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από τον ισχυρισμό ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι σήμερα στον καπιταλισμό αφεντικά στη ζωή τους και μπορούν να κανονίζουν ελεύθερα πώς και πότε θα δουλέψουν.





Στην πραγματικότηταμε εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας για να αντέξουν στον ανταγωνισμό στα ξυλουργεία, στα συνεργεία, στην Εστίαση. Γυρνούν τσακισμένοι σπίτι και δεν προλαβαίνουν να σκεφτούν πολιτικά για τις εξελίξεις, να μιλήσουν με τα παιδιά τους. Βλέπουν τη νέα τεχνολογία σαν ένα πρόσθετο όπλο για τη φοροαφαίμαξή τους από το εχθρικό κράτος, και σαν το δικό τους μειονέκτημα στον ανταγωνισμό με τις μεγάλες εταιρείες.

Αντίθετα στον σοσιαλισμό, με τη σταθερή εργασία και το ανθρώπινο ωράριο στην κοινωνικοποιημένη παραγωγή, οι εργαζόμενοι μπορούν να παίζουν ρόλο στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Θα περάσουν από το περιθώριο στο προσκήνιο της Ιστορίας, με Γενικές Συνελεύσεις σε κάθε χώρο εργασίας.

Οι επιστήμονες δεν θα σπαταλούν τις γνώσεις τους και τον χρόνο τους στην άχαρη έκδοση πιστοποιητικών και στη διεκπεραίωση των απαιτήσεων της νέας ψηφιακής γραφειοκρατίας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η νέα τεχνολογία δεν θα αποτελεί όπλο των μεγάλων ομίλων για να αυξηθούν η συγκέντρωση του κεφαλαίου, η εντατικοποίηση όσων δουλεύουν και οι ουρές των μακροχρόνια ανέργων.

Η νέα τεχνολογία θα αξιοποιηθεί για τη μείωση του χρόνου εργασίας, την αναβάθμιση της παραγωγής και του ίδιου του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού για να ικανοποιούνται και να προβλέπονται οι ανάγκες μας.

Το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για το σήμερα και το αύριο. Είναι έτοιμο να παίξει τον ιστορικό του ρόλο στην καθοδήγηση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, στη διακυβέρνηση της χώρας από την εργατική εξουσία.

Γι' αυτό σας καλούμε όλες και όλους να βαδίσουμε μαζί για να ανοίξουμε τον δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής, γι' αυτήν την ελπιδοφόρα διέξοδο, τον σοσιαλισμό.

Μπαίνουμε μπροστά για να οργανωθεί η μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση που θα φέρει τα πάνω κάτω.

Γιατί οι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι έχουν μεγάλη δύναμη αν ενωθούν και παλέψουν απέναντι στον πραγματικό τους αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Αυτή η δύναμη θα γίνει πανίσχυρη αν συνενωθεί με το ταξικό εργατικό κίνημα και τους αγώνες της μικρομεσαίας αγροτιάς, που έδειξε τη δύναμή της στα μπλόκα, με τους αγώνες των φοιτητών και της νεολαίας».

Απροκάλυπτη η «συγκυβέρνηση» ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΣΕΒΕΕ

Στον χαιρετισμό του ο Θανάσης Καλαμπαλίκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), στάθηκε στη μάχη που δίνουν οι κομμουνιστές μέσα στο κίνημα των επαγγελματιών ώστε να δυναμώσει ο αγωνιστικός προσανατολισμός του για την υπεράσπιση της ζωής, του εισοδήματος και των αναγκών των αυτοαπασχολούμενων. Υπογράμμισε την καταλυτική παρουσία της ΟΒΣΑ σε κάθε μεγάλη αγωνιστική κινητοποίηση των τελευταίων χρόνων, καλώντας παράλληλα σε μαζική συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο ενόψει της ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.

«Καμία όμως μάχη δεν μπορεί να κερδηθεί στη ζωή, αν δεν αντιμετωπίσεις τον εχθρό που έρχεται να σε χτυπήσει πισώπλατα. Αν δεν αντιμετωπίσεις εκείνες τις δυνάμεις που εκ των έσω προσπαθούν να βάλουν εμπόδια, να αποπροσανατολίσουν, να εγκλωβίσουν», επεσήμανε αναφερόμενος στη συνδικαλιστική πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ.

Κάνοντας λόγο για απροκάλυπτη και μόνιμη «συγκυβέρνηση» των παρατάξεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΣΕΒΕΕ, σημείωσε ότι «σε όλους τους αγώνες, στο πέρασμα των χρόνων, στην εναλλαγή των κυβερνήσεων, η ΓΣΕΒΕΕ με σύμπνοια όλων των παρατάξεων σκορπούσε ψεύτικες ελπίδες ότι κάτι θα γίνει», υποσχόμενη λύσεις μέσω διαλόγου με τα υπουργεία. Ξεκαθάρισε πως «εμείς στεκόμαστε στην άλλη όχθη. Επιδιώκουμε να δυναμώσει η γραμμή της ρήξης με τις πολιτικές των κυβερνήσεων, παλιών και επόμενων, που επιτίθενται στους μικρούς επαγγελματίες όπως και σε όλο τον λαό για να μπουκώνουν νέα κέρδη τα μονοπώλια και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι».

«Ο επιχειρηματικός κόσμος δεν είναι ενιαίος», τόνισε, αναδεικνύοντας ότι τα συμφέροντα του αυτοαπασχολούμενου είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με αυτά των μεγάλων επιχειρήσεων. Κλείνοντας σημείωσε ότι υπάρχει πλέον «πλούσια πείρα συγκεντρωμένη που πρέπει να γίνει κτήμα των πολλών», από τη διεύρυνση της πάλης δεκάδων σωματείων επαγγελματιών στην Αττική, την κοινή δράση με Σωματεία και Ομοσπονδίες εργαζομένων, την υπεράσπιση του δωρεάν χαρακτήρα της Υγείας, την αλληλεγγύη στον λαό που καίγεται και πνίγεται, αλλά και την πάλη για να σωθούν σπίτια λαϊκών οικογενειών και χρεοκοπημένων επαγγελματιών από τράπεζες και funds.

Οπλο για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς ταξί το νέο Σωματείο τους

Στην παρέμβασή του ο Γιώργος Μπαϊκάς, πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών Οδηγών Ταξί Αττικής, εξήγησε πως το νεοϊδρυθέν Σωματείο αφορά μια ειδική κατηγορία επαγγελματιών που «νοικιάζουμε την άδεια ταξί και δουλεύουμε με δικό μας επαγγελματικό ΑΦΜ και την ταμειακή».

Τόνισε πως ο κλάδος δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από την αντιλαϊκή - εχθρική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, ενταγμένη «στις κατευθύνσεις της ΕΕ για "απελευθέρωση" του έργου σε όλα τα επαγγέλματα», που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων στον Τουρισμό, των ψηφιακών πλατφορμών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των εκμεταλλευτών των αδειών ταξί.

«Η δουλειά δυσκολεύει συνεχώς, σε ένα περιβάλλον ασφυκτικό, δύσκολο, πιεστικό, με τα έξοδα να απογειώνονται λόγω φόρων και ακρίβειας στα καύσιμα», σημείωσε, εξηγώντας έτσι τον μεγάλο αναβρασμό στον κλάδο και τις μεγάλες κινητοποιήσεις που ξέσπασαν με αφορμή το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Φλεβάρη, «με καθολικές απεργίες, με μεγάλες πορείες αυτοκινήτων και όχι μόνο».

Στάθηκε επίσης στις άλλες δυνάμεις, που «αξιοποιώντας τα καταστατικά, σκόπιμα άφηναν εκτός σωματείων» τη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών. «Ξέρουμε ότι κάποιοι δεν μας θέλουν, γιατί είμαστε μια υπολογίσιμη δύναμη που μπορούμε να γείρουμε τον συσχετισμό στον κλάδο υπέρ των πιο αδύναμων οικονομικά», είπε, προσθέτοντας ότι η οργανωμένη παρουσία τους μπορεί να αποτελέσει «όπλο από τη σκοπιά αυτών που παλεύουν καθημερινά στο τιμόνι για το μεροκάματο». «Ολοι εμείς, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε άδεια, λίγα έχουμε να χωρίσουμε, αντίθετα μας ενώνουν πολλά ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο και στις κυβερνήσεις του», κατέληξε.

Απορρίπτουμε τη μακάβρια προπαγάνδα της πολεμικής οικονομίας

Στην παρέμβασή του ο Δημήτρης Φλώκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου, αναφέρθηκε στη δράση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα από την Ομοσπονδία και άλλα σωματεία: Στις παρεμβάσεις για το «OpenBusiness», στις κινητοποιήσεις ενάντια στο τεκμαρτό εισόδημα και για το αφορολόγητο, στις παραστάσεις διαμαρτυρίας για ζητήματα Ασφάλισης και επαγγελματικών ατυχημάτων, καθώς και στις περιοδείες στον κλάδο.

Υπογράμμισε ότι το «OpenBusiness» δεν είναι αποκομμένο πρόβλημα, αλλά εντάσσεται «σε μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα, όπως το Φορολογικό, όπως το Ασφαλιστικό», που υπηρετούν τις στρατηγικές επιλογές κυβερνήσεων, ΕΕ και επιχειρηματικών ομίλων, θυσιάζοντας τις ανάγκες των αυτοαπασχολούμενων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πολεμική οικονομία, καταγγέλλοντας την προσπάθεια να παρουσιαστεί ως δήθεν «νέος εθνικός στόχος» και ως ευκαιρία για τις μικρές επιχειρήσεις. «Απορρίπτουμε αυτήν τη μακάβρια προπαγάνδα και δεν θα γίνουμε συνένοχοι στους σχεδιασμούς τους», τόνισε. Στάθηκε επίσης στη δράση της Ομοσπονδίας του Ξύλου για τις επαγγελματικές ασθένειες και τα επαγγελματικά «ατυχήματα», σημειώνοντας ότι με ημερίδες, παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις άνοιξε ένα μεγάλο μέτωπο διεκδίκησης.

Και οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι έχουν πια το σωματείο τους

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αντώνης Αντανασιώτης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων, ο οποίος αναφέρθηκε στην ίδρυση του Συλλόγου πριν περίπου δύο μήνες στην Αθήνα, ως αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας. Οπως είπε, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι να αποκτήσουν το δικό τους «σπίτι», έναν συνδικαλιστικό φορέα που να παλεύει για τις δικές τους σύγχρονες ανάγκες.

Στάθηκε στην πείρα από τις κινητοποιήσεις ενάντια στον φορολογικό νόμο του 2023 και στα εξοντωτικά τεκμήρια, που ανέδειξαν την ανάγκη ξεχωριστής οργάνωσης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων. Υπενθύμισε ότι η πρωτοβουλία στηρίχθηκε από εκατοντάδες συναδέλφους, με σχεδόν 500 υπογραφές, μαζική συγκέντρωση προετοιμασίας και πλατιά ζύμωση μέχρι την ιδρυτική Γενική Συνέλευση.

Ανέδειξε την αντίθεση ανάμεσα στους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους και στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, που συγκεντρώνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος της δικηγορικής ύλης, την ώρα που χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι απειλούνται με βίαιο εξοβελισμό από το επάγγελμα. Σε αυτήν τη βάση, τόνισε ότι καταρρέει στην πράξη ο μύθος του δήθεν «ενιαίου δικηγορικού σώματος».

Ο Αντ. Αντανασιώτης σημείωσε ότι ο νέος Σύλλογος ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα, σε κοινή δράση με την ΟΒΣΑ και άλλους φορείς αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, για άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος, ενώ προγραμματίζει παρεμβάσεις για το Φορολογικό, το Ασφαλιστικό και τα ιδιαίτερα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων γυναικών δικηγόρων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, προετοιμάζεται και η μαζική συμμετοχή στο πανελλαδικό παλλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη.