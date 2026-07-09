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Σκοτώθηκε 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης

2026 The Associated Press. All

Πρόκειται για έναν νεαρό εργαζόμενο που ακόμα δεν απασχολούταν στο Σώμα με πλήρη δικαιώματα, αλλά συμμετείχε ως εθελοντής σε επιχειρήσεις κατάσβεσης, σε συνθήκες ωστόσο για τις οποίες υπάρχουν αρκετά ερωτήματα ως προς τους κινδύνους που συνεπάγονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 22χρονος σκοτώθηκε ακαριαία - σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών - μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε και αφού βράχος τον χτύπησε στο κεφάλι. Μάλιστα, το κορμί του κατρακύλησε σε περιοχή απρόσιτη και χρειάστηκε δυνάμεις της χωροφυλακής να επέμβουν στην περιοχή με ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας, για να ανασύρουν τη σορό του... Αγνωστη είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο νεαρός άντρας, με δεδομένη την εξάντληση που «φορτώνονται» πολλοί πυροσβέστες λόγω των μεγάλων ελλείψεων στο Σώμα και τα ατέλειωτα ωράρια που δουλεύουν: Πριν ξεψυχήσει, ο πυροσβέστης έδινε μάχη με τις φλόγες ήδη για ώρα, μέσα στη νύχτα, αφού οι βράχοι τον χτύπησαν λίγο πριν χαράξει, στις 5 το πρωί...

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού νομαρχιακού συμβουλίου (της Οτ-Σαβουά), Μαρσιάλ Σαντιέ, ο εθελοντής επρόκειτο να προσληφθεί ως επαγγελματίας πυροσβέστης την 1η Σεπτεμβρίου.

Τον θάνατο του 22χρονου ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, που εξέφρασε «ανησυχία» για την «πρόωρη έναρξη της περιόδου των πυρκαγιών», χωρίς βέβαια να εξηγήσει αν η κυβέρνηση εξετάζει αύξηση των σχετικών δημόσιων δαπανών, νέες προσλήψεις κατάλληλα εκπαιδευμένων πυροσβεστών και όλων των άλλων απαραίτητων ειδικοτήτων κ.τ.λ.

Κατά τα άλλα, η Κομισιόν έστειλε ...777 πυροσβέστες - που χαρακτηρίζεται μάλιστα «αριθμός ρεκόρ» - από 14 ευρωπαϊκές χώρες σε περιοχές υψηλού κινδύνου σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, Πορτογαλία και Γαλλία ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.