Χτυπήθηκε από βράχο στο κεφάλι, ενώ πάλευε με τις φλόγες στις 5 τα ξημερώματα
2026 The Associated Press. All
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού νομαρχιακού συμβουλίου (της Οτ-Σαβουά), Μαρσιάλ Σαντιέ, ο εθελοντής επρόκειτο να προσληφθεί ως επαγγελματίας πυροσβέστης την 1η Σεπτεμβρίου.
Τον θάνατο του 22χρονου ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, που εξέφρασε «ανησυχία» για την «πρόωρη έναρξη της περιόδου των πυρκαγιών», χωρίς βέβαια να εξηγήσει αν η κυβέρνηση εξετάζει αύξηση των σχετικών δημόσιων δαπανών, νέες προσλήψεις κατάλληλα εκπαιδευμένων πυροσβεστών και όλων των άλλων απαραίτητων ειδικοτήτων κ.τ.λ.
Κατά τα άλλα, η Κομισιόν έστειλε ...777 πυροσβέστες - που χαρακτηρίζεται μάλιστα «αριθμός ρεκόρ» - από 14 ευρωπαϊκές χώρες σε περιοχές υψηλού κινδύνου σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, Πορτογαλία και Γαλλία ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.