Την υποψηφιότητά της ανακοίνωσε η Λεπέν

Η επικεφαλής των βουλευτών της «Εθνικής Συσπείρωσης» (RN), Μαρίν Λεπέν, ανακοίνωσε επίσημα προχτές την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στη Γαλλία, τον Απρίλη του 2027.

Με σύνθημα «Για τη Γαλλία, για την Αναγέννηση», η Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της λίγες ώρες αφότου δευτεροβάθμιο δικαστήριο του Παρισιού επικύρωσε την απόφαση με την οποία από πέρυσι είχε κριθεί ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, από την εποχή που ήταν ευρωβουλευτής.

Της επιβλήθηκε άρση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 θα είναι με αναστολή, αλλά έχει ήδη εκτίσει ένα μέρος της ποινής της, και γι' αυτό μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Ακόμα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών, για το ένα από τα οποία θα χρειάζεται να φέρει ηλεκτρονικό βραχιόλι, ωστόσο η ίδια δήλωσε ότι θα κάνει νέα προσφυγή, δηλώνοντας πεπεισμένη ότι θα διεξαγάγει προεκλογική εκστρατεία «χωρίς το βραχιόλι».