ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ

Πλατιά στήριξη της Κούβας για την καταδίκη του βάρβαρου αποκλεισμού

για άλλη μια φορά κατήγγειλε την Τρίτη σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την εντεινόμενη επιθετικότητα των ΗΠΑ, με την ένταση τουπου από τον Φλεβάρη είναι και ενεργειακός, αλλά και το ενδεχόμενο. Παρά τις προσπάθειες που έκανε η αμερικανική κυβέρνηση με πιέσεις σε κυβερνήσεις να αγνοήσουν το αίτημα της Κούβας, τελικά στην ψηφοφορία που έγινε για την έναρξη της συζήτησης(περιλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ που αντιδρούν στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ),και, πολλές από αυτές σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική.

Η κουβανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, παρουσιάζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα με την εντατικοποίηση του ενεργειακού εμπάργκο που επιβλήθηκε στο νησί από την κυβέρνηση Τραμπ, σημείωσε:

«Στον οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό προστίθενται πρωτοφανείς ενέργειες ακραίας εξωεδαφικής φύσης, όπως η χρήση δευτερογενών κυρώσεων που ακολουθούν το μακάβριο σχέδιο πρόκλησης ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα και η πλήρης αποσταθεροποίηση της χώρας που θα άνοιγε τον δρόμο ή θα επιβαλλόταν η προεδρική εντολή μιας ιμπεριαλιστικής στρατιωτικής επέμβασης, η οποία θα προκαλούσε λουτρό αίματος και πολυάριθμες απώλειες ζωών Κουβανών και Αμερικανών».

Και πρόσθεσε: «Οι κουβανικές οικογένειες, ειδικά τα παιδιά και οι νέοι, καθώς και οι μητέρες, βιώνουν την ταλαιπωρία των παρατεταμένων και αφόρητων διακοπών ρεύματος. Συχνά, όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, δεν υπάρχει ούτε πόσιμο νερό. Γνωρίζουν την αγωνία της έλλειψης φαρμάκων για έναν άρρωστο. Είναι καταβεβλημένοι από ελλείψεις τροφίμων. Το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, που είναι 4,0 ανά 1.000 γεννήσεις, έχει αυξηθεί σε 9,9. Αυτό σημαίνει ότι 1.780 νεογνά θα μπορούσαν να σωθούν υπό την προϋπόθεση ότι είχαν πρόσβαση σε κατάλληλο εξοπλισμό, συσκευές και θεραπείες».

Ο Κουβανός ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι «η αντιμετώπιση αυτού του αδίστακτου εγκλήματος αποτελεί επίσης ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, και ιδιαίτερα το υπουργείο Εξωτερικών τους, διαδίδει το ψέμα ότι ο αποκλεισμός δεν στρέφεται κατά του κουβανικού λαού, αλλά μόνο κατά της κυβέρνησης».

Κατέθεσε στοιχεία που δείχνουν τις συνέπειες του αποκλεισμού από ζημιές που εκτιμώνται για την περίοδο 1ης Μάρτη 2025 - 28ης Φλεβάρη του 2026, σε 8 δισ. δολάρια, κατά 7% υψηλότερες από το προηγούμενο έτος και σωρρευτικά στα πάνω από 60 χρόνια αποκλεισμού, σε 178,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε τρέχουσες τιμές».

Η πλειοψηφία των χωρών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση, στήριξε το δίκαιο αίτημα να τερματιστεί επιτέλους ο απάνθρωπος αποκλεισμός της Κούβας από τις ΗΠΑ και όλες οι κυρώσεις, όπως κάνουν κάθε χρόνο όταν κατατίθεται, συνήθως τον Οκτώβρη, το ψήφισμα για την καταδίκη του αποκλεισμού.

Ελάχιστες ήταν οι φωνές που επιτέθηκαν στην Κούβα, οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και κάποιων αντιδραστικών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική που παρουσίασαν την κατάσταση αντεστραμμένη, σαν να μην υπάρχει καν αποκλεισμός.