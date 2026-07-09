ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Ανεβαίνει κάθε μέρα ο αριθμός των θυμάτων

Το δράμα του λαού της Βενεζουέλας συνεχίζεται μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στις 24 Ιούνη, με τους δύο ισχυρούς των σεισμούς 7,5 και 7,2 Ρίχτερ που ισοπέδωσαν ολόκληρες συνοικίες στην πολιτεία Γκουάιρα και είχαν σοβαρές επιπτώσεις και σε πολλές άλλες περιοχές.

Σχεδόν 15 μέρες μετά την καταστροφή ο αριθμός των θυμάτων που καταγράφονται ανεβαίνει κατά εκατοντάδες καθημερινά. Χθες έφτανε τους 3.685 νεκρούς και τους 16.740 τραυματίες, ωστόσο δεν δίνεται επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοούμενων, που ορισμένες υπηρεσίες του ΟΗΕ τούς ανεβάζουν ακόμα και στους 50.000, δεδομένης της μεγάλης έκτασης της καταστροφής. Επίσης η κυβέρνηση αναφέρει ότι προσφέρει βοήθεια σε περίπου 88.000 πληγέντες.

Η σοσιαλδημοκράτισσα προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, που αναπτύσσει πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ μετά τη στρατιωτική επέμβαση και την απαγωγή του πρώην Προέδρου Ν. Μαδούρο, την Τρίτη πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή γγ του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Τομ Φλέτσερ, με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών που πρέπει να γίνουν.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ επαίνεσε την «εξαιρετική, συντονισμένη και πρακτική κινητοποίηση αλληλεγγύης που έχει αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα», παρά το γεγονός ότι διευρύνεται η λαϊκή οργή για την πολύ αργή αντίδραση της κυβέρνησης μετά την καταστροφή, με ανεπαρκή προσωπικό και μέσα, απόρροια της χρόνιας σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης και των αμερικανικών κυρώσεων. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι θα διατηρήσει μια κοινή και συνεχή ατζέντα εργασίας με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την άμεση αναθεώρηση και τον συντονισμό της αντιμετώπισης της κρίσης. Η επίσκεψη του Φλέτσερ θα διαρκέσει 4 μέρες, κατά τις οποίες θα μεταβεί και στις πληγείσες περιοχές.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Τζιανλούκα Ράμπολα, μόνιμος συντονιστής του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στο Καράκας, και ο Ιβάν Χιλ, υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Μεταβατικών Καταυλισμών και Στέγασης.

Από το γραφείο του γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έγινε γνωστό ότι η συνολική χρηματοδότηση για το Σχέδιο Ανθρωπιστικής Ανταπόκρισης για τη Βενεζουέλα, όπως λέγεται, έχει φτάσει στα 300 εκατομμύρια δολάρια. Φυσικά, και οι ΗΠΑ αξιοποιούν την καταστροφή για τα ευρύτερα σχέδιά τους στην περιοχή και έχουν ήδη αναπτύξει πάνω από 200 στρατιωτικούς, υποτίθεται για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μέσα σε όλα, και καθώς οι περισσότερες ομάδες διάσωσης από το εξωτερικό εγκαταλείπουν τη χώρα, αφού εξανεμίζονται οι όποιες ελπίδες για επιζώντες, έγινε γνωστή η διάσωση μιας μητέρας και των τριών παιδιών της, που ήταν κάτω από τα συντρίμμια για 11 μέρες και κατάφεραν να επιβιώσουν μόνο με γάλα.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ροντρίγκες ανέφερε ότι σχεδιάζεται να ξανανοίξει το κυριότερο αεροδρόμιο της χώρας, στο Καράκας, που είχε υποστεί ζημιές, για να διεξάγονται εμπορικές πτήσεις.