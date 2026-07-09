ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ

Νέες κατακτήσεις φέρνει ο ηρωικός αγώνας που συνεχίζεται

Δύο χρόνια μετά τις απολύσεις και το οριστικό λουκέτο στη ΛΑΡΚΟ, το Σωματείο Εργαζομένων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας συνεχίζει να δίνει μαχητικό «παρών» και σε αυτήν τη φάση των εγκληματικών σχεδιασμών κυβέρνησης και ΕΕ, παλεύοντας για τη διασφάλιση της εργασίας και των δικαιωμάτων όλων των απολυμένων, για καθετί που αφορά της ζωή τους.

Καλεί μάλιστα τους εργαζόμενους σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 16 Ιούλη, στις 8.30 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου στον οικισμό της ΛΑΡΚΟ, προκειμένου να γίνει συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και για τη συνέχιση του αγώνα και της πολύμορφης δράσης.

Η αγωνιστική στάση του Σωματείου και η συσπείρωση των εργαζομένων σε αυτό συνεχίζει μάλιστα να φέρνει σημαντικά αποτελέσματα και κατακτήσεις, καθώς η κυβέρνηση προωθεί την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης των απολυμένων κάτω των 54 ετών για δύο ακόμα χρόνια, όπως και 40 ευρώ μηνιαία αύξηση σε όλες τις κατηγορίες.

Ειδικότερα το Σωματείο, καλώντας να δυναμώσει η συσπείρωση και η αγωνιστική ετοιμότητα, αλλά και σε μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 16 Ιούλη, τονίζει:

«Πέρασαν 2 χρόνια από το έγκλημα των απολύσεων στη ΛΑΡΚΟ. Δυο χρόνια που η ζωή μας μπήκε σε μία νέα φάση διεκδίκησης, για την εξασφάλιση του δικαιώματος να παραμείνουμε στον τόπο μας, έχοντας στέγη, εργασία και εισόδημα, διεκδικώντας την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ και την καταβολή του κλεμμένου μόχθου μας.

Πριν 2 χρόνια η μελλοντική ύπαρξη του Σωματείου δεν ήταν δεδομένη. Σήμερα είναι ένα γεγονός και αποτέλεσμα του ότι όλοι μας παραμείναμε ενεργά μέλη του σωματείου, κρατήσαμε τη λειτουργία του και συλλογικά διεκδικήσαμε. Είναι γεγονός ότι δεν λύσαμε τα πάντα, όμως επίσης γεγονός είναι ότι λύσαμε πολλά περισσότερα από αυτά που θα λύναμε ο καθένας μόνος του».

Σημειώνει μάλιστα ότι μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση κατακτήθηκε η ένταξη στα προγράμματα απασχόλησης όλων όσοι το επιθυμούσαν και η απορρόφησή τους σε φορείς που είναι κοντά στον τόπο κατοικίας, η διατήρηση της ιατροφαρμακευτικής ιδιωτικής ασφάλισης για τους απολυμένους και τις οικογένειες, την παραμονή εκατοντάδων οικογενειών στα σπίτια των οικισμών της ΛΑΡΚΟ, τη διατήρηση της λειτουργίας του ιατρείου της ΛΑΡΚΟ, την καταβολή οικονομικού βοηθήματος κ.ά.

Συνεχίζοντας το Σωματείο σημειώνει ότι η ζωντανή λειτουργία του και η αγωνιστική του στάση διασφαλίστηκε παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και των μηχανισμών της.

«Αρχικά, λέγοντας ότι "η ΛΑΡΚΟ έκλεισε, δεν υπάρχει σωματείο", κυβέρνηση και μηχανισμοί προσπάθησαν να απαξιώσουν το σωματείο μας, να το διαλύσουν, να οδηγήσουν τον καθένα μόνο του στην υποταγή, στην υποχρέωση για μία μπουκιά ψωμί.

Δεν πέρασε, και αυτό είναι κατάκτηση της συσπείρωσης των απολυμένων στις πρωτοβουλίες που παίρνει το ΔΣ και της αλληλεγγύης που δεχόμαστε από όλη την εργατική τάξη της χώρας μας. Σήμερα το Σωματείο μας έχει αναγνώριση και κύρος απέναντι στους συνομιλητές και ανοίγει δρόμους για νέες κατακτήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κάνοντας αναφορά στις εξελίξεις τονίζει την ενημέρωση από το υπουργείο Εργασίας ότι «είναι προς υπογραφή η ΚΥΑ που θα εξασφαλίσει στους απολυμένους της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 54 ετών, άλλα 2 χρόνια εργασίας στο πρόγραμμα και 40 ευρώ μηνιαία αύξηση σε όλες τις κατηγορίες».

Σημειώνει επίσης ότι «σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ειδική διαχείριση, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη συνεχίζεται για όλους, τουλάχιστον όσο υπάρχει ειδική διαχείριση στη ΛΑΡΚΟ, η οποία και έχει πάρει παράταση έως και τον Δεκέμβριο του 2027. Το ίδιο ισχύει για την παραμονή στους οικισμούς και τη λειτουργία των ιατρείων».

Τονίζει επίσης ότι σε αυτή τη φάση συνεχίζεται η πίεση προς την κυβέρνηση για απαντήσεις σε βασικά ζητήματα, όπως το σχέδιο επαναλειτουργίας της ΛΑΡΚΟ. Σημειώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία να διερευνήσει τα επόμενα βήματα για να περάσει η ΛΑΡΚΟ σε ιδιώτη, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προς διεκδίκηση είναι επίσης η καταβολή τακτικής ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης 1.700 ευρώ, έτσι ώστε το ετήσιο εισόδημα από την εργασία στα προγράμματα της ΔΥΠΑ να είναι ανάλογο με το ετήσιο εισόδημα που προσφέρει ο κατώτερος βασικός μισθός, καθώς και ζητήματα που αφορούν την αντιστοίχιση των δικαιωμάτων τους με τους συναδέλφους τους στους φορείς που εργάζονται μέσω του προγράμματος, όπως το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας κ.ά.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο για να κλιμακώσει την πίεση προς τους αρμόδιους χρειάζεται την επικύρωση των αιτημάτων μέσα από μία μαζική Γενική Συνέλευση. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των αιτημάτων μας», τονίζει το Σωματείο καλώντας στη Γενική Συνέλευση της επόμενης Πέμπτης στη Λάρυμνα, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα συζητηθούν ο συντονισμός με άλλα σωματεία της περιοχής και η συμμετοχή των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ στο μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου.