ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Σοβαρός τραυματισμός 45χρονου εργάτη

Αλλο ένα πολύ σοβαρό εργατικό «ατύχημα» στη μάχη των εργαζομένων για το μεροκάματο σημειώθηκε χθες, αυτήν τη φορά προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό 45χρονου εργάτη - αλουμινά με καταγωγή από την Πάτρα, στα Δικαστήρια των Καλαβρύτων.

Οπως έγινε γνωστό, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης κτιρίου στην είσοδό του. Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο εργαζόμενος έπεσε από ύψος από σκάλα στην οποία βρισκόταν, πάνω σε πάνελ στεγάστρου, καταλήγοντας εν συνεχεία με σφοδρότητα σε μαρμάρινο δάπεδο από κάτω.

Ο εργαζόμενος, που χτύπησε στο κεφάλι και υπέστη κάταγμα στο ένα του χέρι, διατηρούσε τις αισθήσεις του μετά την πτώση και δέχτηκε την άμεση βοήθεια υπαλλήλων του χώρου. Για τον ίδιο ακολούθησε νέα «περιπέτεια», αφού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Νοσοκομείο της περιοχής και από εκεί σε αυτό του Αιγίου, για να ακολουθήσει νέα διακομιδή του στο ΠΓΝΠ του Ρίου προκειμένου να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, αφού σε κανένα από τα πρώτα δύο νοσοκομεία δεν υπάρχει εν λειτουργία τέτοιο μηχάνημα.