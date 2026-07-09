Πέμπτη 9 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Σοβαρός τραυματισμός 45χρονου εργάτη

Αλλο ένα πολύ σοβαρό εργατικό «ατύχημα» στη μάχη των εργαζομένων για το μεροκάματο σημειώθηκε χθες, αυτήν τη φορά προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό 45χρονου εργάτη - αλουμινά με καταγωγή από την Πάτρα, στα Δικαστήρια των Καλαβρύτων.

Οπως έγινε γνωστό, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης κτιρίου στην είσοδό του. Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο εργαζόμενος έπεσε από ύψος από σκάλα στην οποία βρισκόταν, πάνω σε πάνελ στεγάστρου, καταλήγοντας εν συνεχεία με σφοδρότητα σε μαρμάρινο δάπεδο από κάτω.

Ο εργαζόμενος, που χτύπησε στο κεφάλι και υπέστη κάταγμα στο ένα του χέρι, διατηρούσε τις αισθήσεις του μετά την πτώση και δέχτηκε την άμεση βοήθεια υπαλλήλων του χώρου. Για τον ίδιο ακολούθησε νέα «περιπέτεια», αφού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Νοσοκομείο της περιοχής και από εκεί σε αυτό του Αιγίου, για να ακολουθήσει νέα διακομιδή του στο ΠΓΝΠ του Ρίου προκειμένου να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, αφού σε κανένα από τα πρώτα δύο νοσοκομεία δεν υπάρχει εν λειτουργία τέτοιο μηχάνημα.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σε εξέλιξη το πλατύ άνοιγμα για την επιτυχία της στάσης εργασίας
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές του κλάδου έχουν κάθε λόγο να απεργήσουν
«Σωματική και ψυχική υγεία, ασφάλεια στην εργασία: Δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα»
Με το ΚΚΕ για τη ζωή και το εισόδημά μας, απέναντι στις δεσμεύσεις των ματωμένων πλεονασμάτων και της πολεμικής οικονομίας
Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων
Η εμπιστοσύνη στην αγωνιστική διοίκηση επιστρέφει άμεσα στους εργαζόμενους
 Με απεργία στις 15 Ιούλη κατεβαίνουν στην Αθήνα
 Μαχητική απάντηση στην κατάργηση θέσεων σχολικών καθαριστριών
 Ανησυχία για νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού
 Νέες κατακτήσεις φέρνει ο ηρωικός αγώνας που συνεχίζεται
 Συσκέψεις για το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ
 Μεγάλο λαϊκό γλέντι την Παρασκευή 17 Ιούλη
 Αγωνιστικό κάλεσμα για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ
 Σήμερα το συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο ΑΗΣ και ορυχείων
 Συναυλία - αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη στην Κοζάνη
 Νέα απεργία αύριο στην «OpenBet» ενάντια στις απολύσεις
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ