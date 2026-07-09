Πέμπτη 9 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Νέα απεργία αύριο στην «OpenBet» ενάντια στις απολύσεις

Απεργιακή συγκέντρωση στις 10 π.μ. έξω από τα γραφεία της εταιρείας

Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρά αύριο Παρασκευή το Σωματείο Εργαζομένων στην «OpenBet» μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης, αντιδρώντας στην ανακοίνωση για απολύσεις στις οποίες πρόκειται να προβεί η εργοδοσία. Την Τρίτη μάλιστα το Σωματείο προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας την ώρα που γινόταν αντίστοιχη ενημέρωση στην Αγγλία για κύμα απολύσεων των συναδέλφων τους εκεί.

Η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 π.μ. έξω από τα γραφεία της εταιρείας. «Χτυπάνε συναδέλφους και πρέπει να σημάνει συναγερμός», σημειώνει το Σωματείο και ξεκαθαρίζει: «Τώρα είναι η ώρα να ταρακουνήσουμε, ακόμη πιο ηχηρά, τον κόσμο των κερδών τους, να νιώσουν κι άλλο τη δύναμή μας, να τους χτυπήσουμε πιο δυνατά! Να κάνουμε πράξη αυτό που υποσχόμαστε ο ένας στον άλλον, να εκφράσουμε την πραγματική αλληλεγγύη, ένα ενιαίο "όχι" στα σχέδιά τους».

    

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