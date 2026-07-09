Πέμπτη 9 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Η εμπιστοσύνη στην αγωνιστική διοίκηση επιστρέφει άμεσα στους εργαζόμενους
Κάντε τον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ
προτιμώμενη πηγή

Από το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή
Από το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή
Η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι εργαζόμενοι στην αγωνιστική διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στο πρόσφατο έκτακτο συνέδριο, κάνοντας δική τους υπόθεση την υπεράσπισή του από την επίθεση της εργοδοσίας και της σαπίλας του Παναγόπουλου, επιστρέφει άμεσα στους αγώνες τους για διεκδίκηση λύσεων στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Με τις εξελίξεις και τη συσσώρευση των προβλημάτων να μην αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό, η νέα διοίκηση του Εργατικού Κέντρου έχει ριχτεί μάλιστα, από την επόμενη κιόλας μέρα του συνεδρίου, στη μάχη για την κλιμάκωση της δράσης.

Ηδη, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας έκανε παρεμβάσεις στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, απαιτώντας τη δημιουργία μεικτών επιτροπών και την ενημέρωση για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας ενόψει καλοκαιρινής περιόδου.

Στη συνάντηση με την προϊσταμένη του Τμήματος - μεταξύ άλλων - συζητήθηκαν: Η ανάγκη για εντατικοποίηση των ελέγχων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, η δυνατότητα συγκρότησης μεικτών κλιμακίων σε αυτή την κατεύθυνση, τα μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα, καθώς και καταγγελίες που φτάνουν στο Εργατικό Κέντρο από εργαζόμενους διαφόρων εργοστασίων για επικίνδυνες και ασυντήρητες μηχανές. Ενώ από την πλευρά της αντιπροσωπείας του Εργατικού Κέντρου τονίστηκε για μια ακόμη φορά η ανάγκη για στελέχωση της υπηρεσίας ώστε να μπορεί να επιτελεί το δύσκολο έργο της.

Παράλληλα, με συμμετοχή των Σωματείων Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών και ΛΑΡΚΟ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προϊστάμενο της ΔΥΠΑ Χαλκίδας, όπου τέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τα Προγράμματα μέσω των οποίων απασχολούνται οι ρητινοκαλλιεργητές - δασεργάτες και οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ. Από την πλευρά του Εργατικού Κέντρου και των Σωματείων προβλήθηκαν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων σχετικά με τη βελτίωση των όρων δουλειάς και των μισθών τους.

Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Εύβοιας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, όπου στη συζήτηση με τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας κυριάρχησε το θέμα της τραγικής υποστελέχωσης, ειδικά μετά τη λήξη των συμβάσεων εργαζομένων που απασχολούνταν μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ και οι οποίες δεν ανανεώθηκαν, με αποτέλεσμα να εκκρεμούν πάνω από 8.000 υποθέσεις που αφορούν ζητήματα μεταναστών εργατών.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας συνεχίζει να στέκεται δίπλα στις διεκδικήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων και των σωματείων τους. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει μαζί με τους ρετσινάδες και δασεργάτες την απεργία τους στις 15 Ιούλη (βλ. σελ. 14 - 15), συνεχίζει να στηρίζει τις διεκδικήσεις των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και εργαζομένων σε μια σειρά κλάδους και χώρους δουλειάς της περιοχής για υπογραφή ΣΣΕ με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

Χαρακτηριστικό είναι ακόμα ότι καθημερινά εργαζόμενοι προσέρχονται στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, για να απευθυνθούν σε αυτό και στα σωματεία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους χώρους δουλειάς, ενώ διαρκείς είναι οι παρεμβάσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά και στην εργοδοσία για ζητήματα των εργαζομένων.

Παράλληλα, με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται οι προβολές ταινιών στην αυλή του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, που διοργανώνουν για τρίτη χρονιά σωματεία της περιοχής με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου. Μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί πλατιά, με δεκάδες εργατικές - λαϊκές οικογένειες να προσέρχονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη βράδυ και να δίνουν ζωή στον αύλειο χώρο του Εργατικού Κέντρου.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συλλαλητήριο - σταθμός στον πολύχρονο αγώνα για την επιβίωσή τους (21/5/2026)
Προετοιμάζουν το συλλαλητήριο στην Αθήνα (16/5/2026)
Το Σάββατο 23 Μάη το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα (14/5/2026)
Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση! (15/4/2026)
Συντονίζουν τον αγώνα για τη διασφάλιση εισοδήματος και την επιβίωσή τους (25/11/2025)
Συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους (19/8/2025)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σε εξέλιξη το πλατύ άνοιγμα για την επιτυχία της στάσης εργασίας
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές του κλάδου έχουν κάθε λόγο να απεργήσουν
«Σωματική και ψυχική υγεία, ασφάλεια στην εργασία: Δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα»
Με το ΚΚΕ για τη ζωή και το εισόδημά μας, απέναντι στις δεσμεύσεις των ματωμένων πλεονασμάτων και της πολεμικής οικονομίας
Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων
 Με απεργία στις 15 Ιούλη κατεβαίνουν στην Αθήνα
 Μαχητική απάντηση στην κατάργηση θέσεων σχολικών καθαριστριών
 Ανησυχία για νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού
 Νέες κατακτήσεις φέρνει ο ηρωικός αγώνας που συνεχίζεται
 Συσκέψεις για το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ
 Μεγάλο λαϊκό γλέντι την Παρασκευή 17 Ιούλη
 Αγωνιστικό κάλεσμα για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ
 Σήμερα το συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο ΑΗΣ και ορυχείων
 Συναυλία - αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη στην Κοζάνη
 Νέα απεργία αύριο στην «OpenBet» ενάντια στις απολύσεις
 Σοβαρός τραυματισμός 45χρονου εργάτη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ