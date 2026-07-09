ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η εμπιστοσύνη στην αγωνιστική διοίκηση επιστρέφει άμεσα στους εργαζόμενους

Η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι εργαζόμενοι στην αγωνιστική διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στο πρόσφατο έκτακτο συνέδριο, κάνοντας δική τους υπόθεση την υπεράσπισή του από την επίθεση της εργοδοσίας και της σαπίλας του Παναγόπουλου, επιστρέφει άμεσα στους αγώνες τους για διεκδίκηση λύσεων στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Με τις εξελίξεις και τη συσσώρευση των προβλημάτων να μην αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό, η νέα διοίκηση του Εργατικού Κέντρου έχει ριχτεί μάλιστα, από την επόμενη κιόλας μέρα του συνεδρίου, στη μάχη για την κλιμάκωση της δράσης.

Ηδη, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας έκανε παρεμβάσεις στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, απαιτώντας τη δημιουργία μεικτών επιτροπών και την ενημέρωση για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας ενόψει καλοκαιρινής περιόδου.

Στη συνάντηση με την προϊσταμένη του Τμήματος - μεταξύ άλλων - συζητήθηκαν: Η ανάγκη για εντατικοποίηση των ελέγχων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, η δυνατότητα συγκρότησης μεικτών κλιμακίων σε αυτή την κατεύθυνση, τα μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα, καθώς και καταγγελίες που φτάνουν στο Εργατικό Κέντρο από εργαζόμενους διαφόρων εργοστασίων για επικίνδυνες και ασυντήρητες μηχανές. Ενώ από την πλευρά της αντιπροσωπείας του Εργατικού Κέντρου τονίστηκε για μια ακόμη φορά η ανάγκη για στελέχωση της υπηρεσίας ώστε να μπορεί να επιτελεί το δύσκολο έργο της.

Παράλληλα, με συμμετοχή των Σωματείων Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών και ΛΑΡΚΟ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προϊστάμενο της ΔΥΠΑ Χαλκίδας, όπου τέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τα Προγράμματα μέσω των οποίων απασχολούνται οι ρητινοκαλλιεργητές - δασεργάτες και οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ. Από την πλευρά του Εργατικού Κέντρου και των Σωματείων προβλήθηκαν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων σχετικά με τη βελτίωση των όρων δουλειάς και των μισθών τους.

Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Εύβοιας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, όπου στη συζήτηση με τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας κυριάρχησε το θέμα της τραγικής υποστελέχωσης, ειδικά μετά τη λήξη των συμβάσεων εργαζομένων που απασχολούνταν μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ και οι οποίες δεν ανανεώθηκαν, με αποτέλεσμα να εκκρεμούν πάνω από 8.000 υποθέσεις που αφορούν ζητήματα μεταναστών εργατών.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας συνεχίζει να στέκεται δίπλα στις διεκδικήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων και των σωματείων τους. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει μαζί με τους ρετσινάδες και δασεργάτες την απεργία τους στις 15 Ιούλη (βλ. σελ. 14 - 15), συνεχίζει να στηρίζει τις διεκδικήσεις των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και εργαζομένων σε μια σειρά κλάδους και χώρους δουλειάς της περιοχής για υπογραφή ΣΣΕ με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

Χαρακτηριστικό είναι ακόμα ότι καθημερινά εργαζόμενοι προσέρχονται στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, για να απευθυνθούν σε αυτό και στα σωματεία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους χώρους δουλειάς, ενώ διαρκείς είναι οι παρεμβάσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά και στην εργοδοσία για ζητήματα των εργαζομένων.

Παράλληλα, με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται οι προβολές ταινιών στην αυλή του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, που διοργανώνουν για τρίτη χρονιά σωματεία της περιοχής με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου. Μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί πλατιά, με δεκάδες εργατικές - λαϊκές οικογένειες να προσέρχονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη βράδυ και να δίνουν ζωή στον αύλειο χώρο του Εργατικού Κέντρου.