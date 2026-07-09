Πέμπτη 9 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΓΑΛΛΙΑ - ΜΑΡΟΚΟ
Κρύβονται παγίδες για το φαβορί

Η κόντρα των «τρικολόρ» με τα «λιοντάρια του Ατλαντα» ανοίγει τα προημιτελικά

Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στη Βοστόνη μεταξύ της Γαλλίας, βασικού φαβορί για το τρόπαιο, και του πολλά υποσχόμενου αουτσάιντερ Μαρόκου, ανοίγει απόψε (23.00 - ΕΡΤ2 Σπορ) την αυλαία των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026.

Οι «τρικολόρ», με τον αέρα των μέχρι τώρα επιτυχιών τους, θέλουν να κάνουν ένα ακόμα βήμα προς τον τελικό της 19ης Ιούλη, που αν φτάσουν σ' αυτόν θα είναι ο τρίτος συνεχόμενος τελικός Μουντιάλ όπου θα βρεθεί η Γαλλία. Από την άλλη το Μαρόκο, έχοντας ως εφαλτήριο την εντυπωσιακή πορεία του στο Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, όπου κατέλαβε την 4η θέση, ευελπιστεί να πετύχει κάτι αντίστοιχο και στη φετινή διοργάνωση. Η Γαλλία προέρχεται από αγχωτική νίκη επί της Παραγουάης για τους «16», το δε Μαρόκο από το επιβλητικό 3-0 σε βάρος του συνδιοργανωτή Καναδά.

Ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης δεν λείπουν τα προβλήματα στις δύο ομάδες: Στη Γαλλία αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τσουαμενί λόγω μυικών ενοχλήσεων, ενώ στο Μαρόκο παραμένει ερωτηματικό αν θα αγωνιστεί ο Σαϊμπάρι, ο οποίος τραυματίστηκε σε προηγούμενο ματς.


Associated Press

    

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