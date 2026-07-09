Πέμπτη 9 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΛΒΕΤΙΑ - ΚΟΛΟΜΒΙΑ 4-3 πέν. (κ.α. - παρ. 0-0)
«Μίλησε» η ευστοχία

Στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι κατάφερε η Ελβετία να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κολομβίας, επικρατώντας 4-3 μετά από ισοπαλία 0-0 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση του τελευταίου ματς της φάσης των «16» του Μουντιάλ, και να προκριθεί στα προημιτελικά. Εκεί οι Ελβετοί θα αντιμετωπίσουν την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, από τα φαβορί και της φετινής διοργάνωσης.

Σε ένα από τα χειρότερα ματς της διοργάνωσης από πλευράς θεάματος, με ελάχιστες αξιόλογες στιγμές, οι δύο αντίπαλοι είχαν εμφανώς πρώτο μέλημα να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους, αποφεύγοντας να ρισκάρουν επιθετικά, με τις δύο καλύτερες φάσεις εκατέρωθεν να έρχονται μόλις στην παράταση.

Στη διαδικασία των πέναλτι η Ελβετία ήταν πιο εύστοχη και νίκησε 4-3, με τους Σάντσες και Ερνάντες από πλευράς Κολομβίας να αστοχούν στα χτυπήματά τους, ενώ για τους Ελβετούς είχε αστοχήσει νωρίτερα ο Ακάνζι.

Ελβετία: Κόμπελ, Ελβέντι, Ακάνζι, Ροντρίγκες (71' Μούχαϊμ), Ζακάρια (87' Βίντμερ), Φρόιλερ, Τσάκα, Γιασάρι (46' Σο), Ρίντερ (103' Αμντουνί), Εμπολό (87' Ιτεν), Εντόι (90'+2 Ρ. Βάργκας).

Κολομβία: Κ. Βάργκας, Μουνιός, Λουκουμί (119' Μίνα), Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Χ. Ροντρίγκες (66' Κιντέρο), Αρίας (66' Κάμπας), Λέρμα (82' Ρίος), Ντίας, Σουάρες (82' Ερνάντες).

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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