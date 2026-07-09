23:05

Ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στη σύσκεψη της ΤΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ: Δεν θυσιάζουμε τις ζωές και τις ανάγκες μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους (ΦΩΤΟ)