ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΑΚΑ

Κάτω τα χέρια από τη δημόσια περιουσία, τον αθλητισμό και τους εργαζόμενους

Eurokinissi Sports

Στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη μετατροπή του ΟΑΚΑ σε ΑΕ επανήλθε πρόσφατα με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, καταγγέλλοντας ότι τα σχέδια της κυβέρνησης δεν έχουν σχέση με την αναβάθμιση του μαζικού αθλητισμού, αλλά αποτελούν πολιτική επιλογή που ανοίγει τον δρόμο για την εμπορευματοποίηση, την εκχώρηση και το σταδιακό ξεπούλημα των εγκαταστάσεών του. Η νέα παρέμβαση των Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΚΑ ήρθε με αφορμή την πληροφόρηση για επερχόμενη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή πρωτοκλασάτων υπουργών, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αθλητισμού, εκπροσώπων του ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας «Deloitte», με θέμα «ΟΑΚΑ Real Estate Forward». Παράλληλα, το Σωματείο χαρακτηρίζει προσχηματικά τα άλλοθι της κυβέρνησης μέσω των οποίων επιχειρεί να παρουσιάσει τη μετατροπή του ΟΑΚΑ σε ΑΕ ως δήθεν «αναγκαίο εκσυγχρονισμό», κάνοντας λόγο «για μεγαλύτερη ευελιξία στις προμήθειες, για ταχύτερες διαδικασίες, για προσλήψεις χωρίς τα "εμπόδια" του σημερινού πλαισίου». Το Σωματείο τονίζει ότι μέχρι σήμερα οι απευθείας αναθέσεις προχωρούν χωρίς εμπόδια, ενώ όταν υπάρχει πολιτική βούληση ξεπερνιούνται και τα όποια εμπόδια στις προσλήψεις που αναφέρει η κυβέρνηση.

Σχολιάζοντας την προγραμματισμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα του ΟΑΚΑ, η ανακοίνωση τονίζει: «Το πραγματικό ερώτημα τίθεται πιο έντονα: Γιατί χρειάζεται το ΟΑΚΑ να γίνει ΑΕ; Ποιον εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή; Η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο το θέμα της σύσκεψης: "Real Estate Forward". Δεν μιλούν για αθλητισμό. Δεν μιλούν για μαζική άθληση, σχολικό αθλητισμό, εθνικές ομάδες, σωματεία, εργαζόμενους, κατοίκους, νέους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από δημόσιους χώρους άθλησης και αναψυχής. Μιλούν για ακίνητη περιουσία. Βλέπουν το ΟΑΚΑ όχι ως δημόσιο αθλητικό αγαθό, αλλά ως φιλέτο προς αξιοποίηση από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η εμπειρία υπάρχει ήδη. Το τένις παραχωρήθηκε σε ιδιωτική εταιρεία. Το γήπεδο μπάσκετ δόθηκε στην ΚΑΕ ΠΑΟ. Ο περιβάλλων χώρος του ΟΑΚΑ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο επιχειρηματικών σχεδίων. Τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει όλα αυτά σε ενιαία κατεύθυνση: Να μετατρέψει το ΟΑΚΑ σε "αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο", έτοιμο για τεμαχισμό, παραχωρήσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, συμπράξεις και κάθε μορφής ιδιωτικοποιήσεων».

Το Σωματείο ξεκαθαρίζει ότι «για τους εργαζόμενους δεν προμηνύεται καμία βελτίωση. Δεν θα έρθουν μισθοί αξιοπρέπειας, ούτε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αντίθετα, ο οργανισμός θα συρρικνώνεται, οι λειτουργίες θα εκχωρούνται σε εργολάβους, η τεχνογνωσία θα χάνεται και οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται μπροστά σε μεγαλύτερη ανασφάλεια. Το ΟΑΚΑ θα πάψει σταδιακά να λειτουργεί ως ενιαίος δημόσιος φορέας αθλητισμού και πολιτισμού».

«Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει τώρα κάθε σχέδιο μετατροπής του ΟΑΚΑ σε Ανώνυμη Εταιρεία. Απαιτούμε πλήρη δημοσιοποίηση όλων των σχεδίων, μελετών, συμβάσεων και συσκέψεων που αφορούν το μέλλον του ΟΑΚΑ. Απαιτούμε μόνιμες προσλήψεις με διαφάνεια και αξιοκρατία, επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, ουσιαστική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και κατοχύρωση του δημόσιου, αθλητικού και κοινωνικού χαρακτήρα του ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ ανήκει στον λαό, στους εργαζόμενους, στους αθλητές, στα σωματεία, στη νεολαία και στους κατοίκους που το χρησιμοποιούν. Δεν είναι real estate. Δεν είναι πεδίο κερδοφορίας. Είναι δημόσια περιουσία και ως τέτοια πρέπει να παραμείνει», τονίζει το Σωματείο.