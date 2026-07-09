ΕUROCUP

Απαιτητική αποστολή για τον ΠΑΟΚ

Με τον ΠΑΟΚ να πέφτει σε ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο και τον Αρη θεωρητικά σε πιο βατό μονοπάτι, οι δύο ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους στην α' φάση του Εurocup της νέας σεζόν.

Η κλήρωση της Euroleague έφερε τον «Δικέφαλο του Βορρά» στον 4ο όμιλο με αντιπάλους τις Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρόμα, Λιετκαμπέλις και Μπότεβγκραντ, συνολικά έτσι θα είναι δύσκολο το έργοτου ΠΑΟΚ.

Ο Αρης τοποθετήθηκε στον 1ο όμιλο με αντιπάλους τις Λε Μαν, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Τορτόνα, Ροστόκ Σίγουλβς και Ρίγα, ομάδες που θεωρούνται στα μέτρα των «κιτρινόμαυρων» της Θεσσαλονίκης.

Τη νέα σεζόν το Eurocup θα διεξαχθεί με ανανεωμένη μορφή, με την πρώτη φάση να περιλαμβάνει 4 ομίλους των 8 ομάδων, από όπου οι 4 πρώτες του κάθε ομίλου θα προκριθούν στη φάση των «16».