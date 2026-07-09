Πέμπτη 9 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Σε όμιλο στα μέτρα της η ΑΕΚ

Σε όμιλο που θεωρείται στα μέτρα της έφερε την ΑΕΚ η κλήρωση της FIBA για την κύρια φάση του Champions League της νέας σεζόν. Αντίθετα, πιο δύσκολα μοιάζουν τα πράγματα για το Περιστέρι, που επίσης θα αγωνιστεί στη φάση των ομίλων, καθώς και για τους Προμηθέα Πάτρας και Κολοσσό Ρόδου, που θα συμμετάσχουν στην προκριματική διαδικασία της διοργάνωσης.

Η περσινή φιναλίστ «Ενωση» τοποθετήθηκε στον 4ο όμιλο, με αντιπάλους την ουγγρική Φάλκο, τη βελγική Αντβέρπ και τη νικήτρια ομάδα του πρώτου προκριματικού τουρνουά. Ομάδες που εκτιμάται ότι είναι στα μέτρα της ΑΕΚ.

Το Περιστέρι βρέθηκε στον 4ο όμιλο, ο οποίος έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας για την ελληνική ομάδα, καθώς εκεί θα είναι επίσης η ισπανική Μούρθια, η ιταλική Βαρέζε και η γερμανική Μπάμπεργκ, από τις ισχυρότερες ομάδες της διοργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι στην επόμενη φάση προκρίνεται απευθείας η πρώτη του κάθε ομίλου, ενώ οι δεύτερες και τρίτες ομάδες θα δώσουν πρόσθετους αγώνες μπαράζ.

Οσον αφορά τα προκριματικά, ο Προμηθέας Πάτρας στην α' φάση κληρώθηκε με τη Βιέννη, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου θα αντιμετωπίσει την τουρκική Μανίσα.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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