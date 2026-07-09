BASKET LEAGUE

Ηχηρή κίνηση με Γιαμπουσέλε ο ΠΑΟ

Σε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ προχώρησε ο Παναθηναϊκός, που χθες ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου διεθνούς σέντερ, με θητεία στο ΝΒΑ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο 30χρονος ύψους 2,01 μ. παίκτης υπέγραψε με τους «πράσινους» συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια.

Ο Γιαμπουσέλε τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στο ΝΒΑ και συγκεκριμένα στους Σίξερς, στους Νικς και στους Μπουλς, από τους οποίους έμεινε ελεύθερος φέτος. Με την προσθήκη του η φροντ λάιν του Παναθηναϊκού φέρει πλέον εξολοκλήρου γαλλική «υπογραφή», καθώς ο Γιαμπουσέλε θα βρει στο «τριφύλλι» τους συμπατριώτες του, Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ.

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Μοντέρο

Την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο από τη Βαλένθια ανακοίνωσαν οι διοικούντες την ΚΑΕ Ολυμπιακός χθες, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης νέας χορηγικής συνεργασίας της ομάδας. Ο 23χρονος παίκτης από τον Αγιο Δομίνικο προέρχεται από μια σπουδαία σεζόν με την ισπανική ομάδα, στην οποία αναδείχθηκε καλύτερος ανερχόμενος παίκτης της Euroleague, αλλά και ο πολυτιμότερος των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος.