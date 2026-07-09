Σε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ προχώρησε ο Παναθηναϊκός, που χθες ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου διεθνούς σέντερ, με θητεία στο ΝΒΑ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο 30χρονος ύψους 2,01 μ. παίκτης υπέγραψε με τους «πράσινους» συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια.
Ο Γιαμπουσέλε τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στο ΝΒΑ και συγκεκριμένα στους Σίξερς, στους Νικς και στους Μπουλς, από τους οποίους έμεινε ελεύθερος φέτος. Με την προσθήκη του η φροντ λάιν του Παναθηναϊκού φέρει πλέον εξολοκλήρου γαλλική «υπογραφή», καθώς ο Γιαμπουσέλε θα βρει στο «τριφύλλι» τους συμπατριώτες του, Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ.
Την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο από τη Βαλένθια ανακοίνωσαν οι διοικούντες την ΚΑΕ Ολυμπιακός χθες, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης νέας χορηγικής συνεργασίας της ομάδας. Ο 23χρονος παίκτης από τον Αγιο Δομίνικο προέρχεται από μια σπουδαία σεζόν με την ισπανική ομάδα, στην οποία αναδείχθηκε καλύτερος ανερχόμενος παίκτης της Euroleague, αλλά και ο πολυτιμότερος των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος.