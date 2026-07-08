ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Φουντώνει ξανά η αντιπαράθεση στα Στενά του Ορμούζ με επιθέσεις σε τρία πλοία

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ιράν για τον έλεγχο των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ, ενώ εκατομμύρια Ιρανών πολιτών συμμετέχουν στις εκδηλώσεις προς τιμήν του δολοφονημένου από την αρχή του πόλεμου, θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, με την πομπή με την σορό του να περνάει χτες από την πόλη Κομ. Θα συνεχίσει στην πόλη Κερμπάλα του Ιράκ με ισχυρή σιίτικη παρουσία, ενώ αύριο η τελετή της κηδείας και ταφής θα γίνει στην ιρανική πόλη Μασχάντ.

Παρά το μνημόνιο κατανόησης της 17ης Ιούνη, τουλάχιστον τρία εμπορικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσα στο τελευταίο 24ωρο από ναυτικές οδούς κατά μήκος των ακτών του Σουλτανάτου του Ομάν που δεν είχαν την άδεια του Ιράν, δέχθηκαν επιθέσεις.

Πρώτο χτυπήθηκε το καταριανό τάνκερ «Al Rekayyat», με σημαία Νησιών Μάρσαλ, που είναι γεμάτο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG). Το «Al Rekayyat» λανσάρει από χτες στη λίστα των πλοίων που τέθηκαν στο στόχαστρο των Ιρανών Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς αγνόησε επιδεικτικά τις οδηγίες των ιρανικών αρχών, ενώ προσπάθησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ από μία μη εγκεκριμένη (από την Τεχεράνη) διαδρομή. Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές μετά τα πλήγματα που δέχθηκε από ιρανικούς πυραύλους καθώς προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο έκρηξης. Σύμφωνα με το βρετανικό «Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΗΒ» (UKMTO), το περιστατικό σημειώθηκε 8 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ Ανσάρι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» καταδίκασε το συμβάν χαρακτηρίζοντάς το «απαράδεκτη επίθεση κατά της ασφάλειας και της προστασίας της διεθνούς θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, της ασφάλειας του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και σοβαρή και σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Ζήτησε από το Ιράν να σταματήσει «αμέσως κάθε πρακτική που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια ή απειλεί την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας», και το κατέστησε «υπεύθυνο γι' αυτή την επίθεση, καθώς και για τυχόν ζημιές και συνέπειες που θα προκύψουν».

Ακολούθησε δεύτερο συμβάν με στόχο δεξαμενόπλοιο πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας που υπέστη περιορισμένες ζημιές κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ νωρίς το απόγευμα της Τρίτης αναφέρθηκε και τρίτο περιστατικό καθώς οι πληροφορίες από το UKMTO ανέφεραν πλήγμα πιθανώς από ιρανικό drone σε πλοίο που συμμετείχε σε κομβόι σκαφών που συνοδευόταν από δυνάμεις του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ακολουθώντας διαδρομή μη εγκεκριμένη από το Ιράν, και πάλι κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Το όνομα του πλοίου που χτυπήθηκε δεν έγινε άμεσα γνωστό. Γνωστή έγινε η προειδοποίηση που έλαβε πριν χτυπηθεί από τους Ιρανούς Φρουρούς. «Καπετάνιε, βομβαρδίσαμε το σκάφος σας. Θα χρησιμοποιείτε μόνο πορείες εγκεκριμένες από την Αρχή Διαχείρισης των Στενών του Περσικού Κόλπου. Κάθε άλλη πορεία θεωρείται επισφαλής», ανέφερε η ανακοίνωση σύμφωνα με πληροφορίες του Middle East Spectator στο Telegram.

Δεν έγινε άμεσα γνωστό ούτε εάν και πώς αντέδρασαν τα αμερικανικά πλοία που συνόδευαν το κομβόι των εμπορικών σκαφών.

Επέκταση του αγωγού «Ανατολής - Δύσης» μελετά το Ριάντ

Στο μεταξύ, αξιωματούχοι στη Σαουδική Αραβία ανέφεραν πως μελετούν σοβαρά το ενδεχόμενο επέκτασης του τεράστιου αγωγού «Ανατολής - Δύσης» (East-West pipeline) που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να παρακαμφθούν τα Στενά του Ορμούζ και στο μέλλον σε ανάλογη περίοδο συγκρούσεων ή αποσταθεροποίησης. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές συνομιλίες με ορισμένες γειτονικές χώρες σχετικά με την πιθανή επέκταση της χωρητικότητας του αγωγού κατά έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανέφεραν οι πηγές. Δεν αποκλείεται ωστόσο και η κατασκευή ενός δεύτερου, μικρότερου αγωγού ειδικού για τη διοχέτευση πετρελαϊκών προϊόντων.

Αξίζει αν επισημανθεί πως Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ δεν διαθέτουν τρόπο παράκαμψης των Στενών του Ορμούζ, ενώ από την άλλη ο αγωγός Ιράκ - Τουρκίας Κιρκούκ-Τζεϊχάν υπολειτουργεί ή διακόπτει κατά διαστήματα τη λειτουργία του λόγω διαφόρων αντιπαραθέσεων ή συγκρούσεων.

Μόνιμη παράκαμψη των Στενών προτείνει το Ισραήλ

Θέμα παράκαμψης των Στενών του Ορμούζ έθεσε χτες και ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας, Ελι Κόεν, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Οπως ανέφερε, η εξάρτηση των χωρών του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά με την κατασκευή ενός αγωγού που θα συνδέει τον Κόλπο με την Ευρώπη μέσω του Ισραήλ. Ο ίδιος πρόσθεσε πως έτσι οι χώρες θα παρακάμπτουν τις διαταραχές στη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας πως το Ισραήλ διαθέτει ήδη υπάρχουσες υποδομές με έναν αγωγό μεταξύ του Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα και του λιμανιού Ασκελόν στη Μεσόγειο, αλλά θα χρειαστούν υποδομές για τη σύνδεση των αραβικών χωρών, αν αυτές είναι πρόθυμες.

Νέες προειδοποιήσεις του Ιράν στις ΗΠΑ

Το ίδιο 24ωρο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απηύθυνε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ με αφορμή τις νέες απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως εάν δεν επιτευχθεί μία «τελική συμφωνία», τότε θα αναγκαστεί «να τελειώσει τη δουλειά»... Ο Αραγτσί του απάντησε πως οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό δεν θα ξεκινήσουν καν αν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ και τον κάλεσε να τιμήσει την υπογραφή του...

Το ίδιο ειδησεογραφικό σάιτ (MES) για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετέδωσε στη συνέχεια την πληροφορία πως η Αίγυπτος απαγόρευσε όλες τις εκδηλώσεις στη χώρα υπέρ του γιου του έκπτωτου βασιλιά του Ιράν, «πρίγκιπα» Ρεζά Παχλαβί, αλλά και την είσοδο του τελευταίου στη χώρα.