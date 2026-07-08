ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ουκρανικά⁠ drones έπληξαν ρωσικά τάνκερ στην Αζοφική

Επίθεση με εκατοντάδες drones πραγματοποίησε η Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας εναντίον της Ρωσίας, πλήττοντας 8 τάνκερ του «σκιώδους» ρωσικού στόλου στην Αζοφική και χτυπώντας 2 εργοστάσια στην περιφέρεια Μπριάνσκ.

Είχαν προηγηθεί δύο μαζικές επιδρομές της Ρωσίας στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές περιοχές, με τουλάχιστον 50 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Συνολικά στη Ρωσία αναχαιτίστηκαν 452 drones σε πάνω από 17 ρωσικές περιοχές, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, και στη βιομηχανική περιοχή της Καλούγκα, νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας ουκρανικά drones έπληξαν 8 δεξαμενόπλοια που ανήκουν στον «σκιώδη» στόλο της Ρωσίας και μετέφεραν πετρέλαιο στην Αζοφική Θάλασσα, ανακοίνωσε ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Χτυπήθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου και ένα οχηματαγωγό.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ακόμα ότι στη διάρκεια της νύχτας χτύπησε δύο εργοστάσια που σχετίζονται με το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας, στην περιφέρεια Μπριάνσκ.

Ενα από τα εργοστάσια το διαχειρίζεται η «Kremniy EL Group», όμιλος μικροηλεκτρονικών στο Μπριάνσκ που κατασκευάζει εξαρτήματα για στρατιωτικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην ίδια περιοχή χτυπήθηκε και εργοστάσιο χημικών που παρασκευάζει συστατικά καυσίμου για πυραύλους και εκρηκτικές ύλες.

Ο δήμαρχος της Μόσχας δήλωσε ότι περισσότερα από 430 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της ρωσικής πρωτεύουσας, τα περισσότερα καταρρίφθηκαν πριν φτάσουν στη Μόσχα και τα 36 καταστράφηκαν ενώ προσέγγιζαν την πόλη.

Αν επιβεβαιωθεί ο αριθμός αυτός, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αριθμητικά ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα τα τελευταία δύο χρόνια, όπως σημειώνουν διεθνή ΜΜΕ.