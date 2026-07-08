Στήνονται διάφορες συμπράξεις για εξοπλιστικά προγράμματα

Ο κατακερματισμός των ...«συμμάχων» του ΝΑΤΟ βγαίνει ολοένα στη φόρα και εντείνεται στο έδαφος του ανταγωνισμού μονοπωλιακών ομίλων και κρατών για την «πίτα» των εξοπλισμών, αλλά και συνολικά του γεωπολιτικού ανταγωνισμού και των «στρατοπέδων» που διαμορφώνονται στην Ευρώπη.

Τη Δευτέρα, Βρετανία, Ολλανδία, Φινλανδία και Πολωνία ανακοίνωσαν «σημαντική πρόοδο» στον νέο Πολυμερή Μηχανισμό Αμυνας (MDM) και στοχεύουν τη σύστασή του έως το 2027. Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία δεν εντάχθηκε τελικά στο πρόγραμμα της ΕΕ SAFE, για κοινές παραγγελίες και κοινή παραγωγή όπλων, μέσω δανεισμού.

Ο μηχανισμός MDM είναι μια από τις αρκετές ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διοχέτευση περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων σε χώρες που επανεξοπλίζονται. Οι τέσσερις χώρες τόνισαν ότι θα εργαστούν για την επέκταση του συνασπισμού χωρών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και ότι θα προχωρήσουν στη νέα φάση ανάπτυξης.

Αλλο ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της πολεμικής προετοιμασίας των μελών του ΝΑΤΟ είναι και η Τράπεζα Αμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB). Ο Καναδάς σκοπεύει να ανακοινώσει γύρω στις 10 ιδρυτικές χώρες για την DSRB στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Βρετανία και η Ολλανδία έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στη DSRB επιλέγοντας το πρόγραμμα MDM.

Μια ομάδα πρώην συμβούλων ασφαλείας του ΝΑΤΟ, ανώτερων πρώην στρατιωτικών και τραπεζιτών πρότεινε την ίδρυση DSRB το 2024. Σκοπός της τράπεζας είναι να χρηματοδοτήσει την πολεμική προπαρασκευή των «συμμαχικών κρατών», συγκεντρώνοντας έως και 133 δισ. δολάρια σε φτηνή χρηματοδότηση.