ΣΥΡΙΑ

Υπογραφή συμφωνιών για αναβάθμιση της Γαλλίας στην περιοχή

2026 The Associated Press. All

Συμφωνίες συνεργασίας και μνημόνια κατανόησης για επενδύσεις σε τομείς όπως οι υποδομές, οι Μεταφορές, η Ενέργεια, ο χρηματοπιστωτικός τομέας και η ενίσχυση των κρατικών θεσμών υπογράφηκαν χτες στη Δαμασκό, στο πλαίσιο διήμερης επίσημης επίσκεψης που ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας ο Γάλλος ΠρόεδροςΤην ώρα της συνάντησης με τον τζιχαντιστή Πρόεδρο της Συρίαςστο Προεδρικό Μέγαρο στη Δαμασκό, πολύ κοντά στο ξενοδοχείο «Four Seasons» έσκασαν δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί σε ένα βαν και σε έναν κάδο απορριμμάτων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 18 ανθρώπων (μεταξύ τους 4 αστυνομικών). Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για την ενέργεια αυτή, αλλά είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στην υποτίθεται «απελευθερωμένη» Συρία.

Οπως και να 'χει, η επίσκεψη Μακρόν είναι η πρώτη Δυτικοευρωπαίου ηγέτη στη Συρία μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του Μπασάρ Ασαντ τον Δεκέμβρη του 2024, και εντάσσεται στις κινήσεις της γαλλικής αστικής τάξης για ρόλο στη νέα Συρία υπό τον έλεγχο των «αναβαπτισμένων» τζιχαντιστών, με επίκεντρο όχι μόνο την τεράστια «πίτα» ανοικοδόμησης της χώρας μετά από πόλεμο περίπου μιάμισης δεκαετίας, αλλά και τη γεωπολιτική της αναβάθμιση στην περιοχή έναντι ανταγωνιστών.

Τι συζήτησαν Μακρόν - Σαράα

Στο επίκεντρο της συνάντησης του Μακρόν με τον Σαράα, εκτός από την ανοικοδόμηση και τις μπίζνες γαλλικών μονοπωλίων στην Ενέργεια (με πρώτο την «TotalEnergies»), ήταν επίσης η συνεργασία Παρισιού - Δαμασκού στο πλαίσιο του λεγόμενου «Διεθνούς Συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους» και η περιφερειακή «συνεργασία ασφαλείας».

Κατά την άφιξή του στη Δαμασκό ο Μακρόν έφερε μαζί του σαν «δώρο» την επιστροφή 23 αρχαίων αντικειμένων και έργων Τέχνης που είχαν δοθεί ως δάνειο στο «Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου» στο Παρίσι το 2010 και έκτοτε κρατούνταν στη Γαλλία, λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Συρία έναν χρόνο μετά.

Στο πλαίσιο δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση Μακρόν - Σαράα ο Γάλλος Πρόεδρος καταδίκασε τις παραβιάσεις των συριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων και εδαφών από τον ισραηλινό στρατό, απαιτώντας από το Ισραήλ «σεβασμό της κυριαρχίας κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Συρίας, του Λιβάνου και της Παλαιστίνης», επειδή τάχα το Παρίσι δεν ασκεί πολιτική δύο μέτρων και σταθμών.

Στη συνέχεια ο Σύρος ηγέτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γαλλία θα ασκήσει πιέσεις στο Ισραήλ ώστε να πάψει την παραβίαση των συριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων και τις επιθέσεις στο συριακό έδαφος.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Συρίας, Ασαντ Αλ Σαϊμπάνι, και της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, υπέγραψαν «Πλαίσιο Διακήρυξης Συνολικής Συνεργασίας» και «Στρατηγικής Σχέσης» και τουλάχιστον 6 μνημόνια κατανόησης και πρωτόκολλα, εστιάζοντας σε θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα, Υγεία, διαχείριση υδάτινων πόρων, Ενέργεια, ενίσχυση δομών της Κεντρικής Τράπεζας Συρίας, οικονομική και εμπορική συνεργασία.

Αργότερα χτες το απόγευμα οι δύο Πρόεδροι αναμενόταν να μεταβούν στην Αγκυρα για τη ΝΑΤΟική Σύνοδο Κορυφής, όπου αργότερα ο Σαράα θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ηγέτη Ντ. Τραμπ.