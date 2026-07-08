Αντιδράσεις για την πυραυλική δοκιμή της Κίνας

Xinhua

Τη «μεγάλη ανησυχία» των ΗΠΑ για τη νέα πυραυλική δοκιμή που πραγματοποίησε η Κίνα στις αρχές της βδομάδας εξέφρασε το, με φόντο και τη διήμερη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που προτάσσει τη δραστική αναβάθμιση του εξοπλισμού και της πολεμικής του προετοιμασίας απέναντι στη ραγδαία ισχυροποίηση της κινεζικής πολεμικής μηχανής.

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έλεγε προχτές ότι «η νέα δοκιμή της Κίνας αποδεικνύει ότι δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς», ενώ το αμερικανικό ΥΠΕΞ, αφού υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ εργάζονται πιο σκληρά παρά ποτέ για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων», κατηγόρησε ακόμα την Κίνα ότι «κάνει το αντίθετο». Ο εκπρόσωπός του, Τόμι Πίγκοτ, είπε χαρακτηριστικά: «Η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και στον κόσμο». Επί της ουσίας αυτό που ανησυχεί τις ΗΠΑ είναι ότι η Κίνα αποφασιστικά τα τελευταία χρόνια αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία της στο ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Κατά τα άλλα, η Ουάσιγκτον κάλεσε την Κίνα να «συμμετάσχει σε ουσιαστικές συζητήσεις για τον έλεγχο των όπλων και να δεσμευτεί σε μια κανονική ρύθμιση ειδοποίησης για όλες τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων διηπειρωτικού βεληνεκούς».

Τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους περιέγραψε ακόμα πιο ανοιχτά ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Αντονι Αλμπανέζι, που εξήγησε ότι «μέρος των ανησυχιών (...) είναι η φύση του όπλου που δοκιμάστηκε και έχει την ικανότητα να φτάσει σαφώς σε μεγάλη απόσταση και να προκαλέσει σημαντική, σημαντική ζημιά αν χρησιμοποιηθεί», για να προσθέσει καθαρά: «Πρόκειται για μια προκλητική ενέργεια της Κίνας που αποσταθεροποιεί την περιοχή».

Η νέα κινεζική δοκιμή αφορούσε βαλλιστικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς και έγινε από πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, από όπου ο πύραυλος εκτοξεύτηκε και κατέπεσε στον Νότιο Ειρηνικό, έχοντας διανύσει μια διαδρομή πάνω από 10.000 χιλιόμετρα και φέροντας εικονική (πυρηνική) κεφαλή. Σύμφωνα με το κινεζικό ΥΠΕΞ, επρόκειτο για «συνήθη στρατιωτική εκπαιδευτική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού».

Οι παραπάνω δηλώσεις Αλμπανέζι έγιναν από τη Χονιάρα των νήσων Σολομώντα, όπου υπογράφτηκε νέα συμφωνία αμυντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο πρωθυπουργός των Νήσων, Μάθιου Γουέιλ, χαρακτήρισε την κινεζική δοκιμή «περαιτέρω απόδειξη για την ανάγκη» να δημιουργηθεί ένα νέο περιφερειακό σχήμα για την ασφάλεια στην περιοχή, αναφέροντας ότι η κυβέρνησή του εξέφρασε επίσημα την «έντονη διαμαρτυρία» του στον Κινέζο πρέσβη στη Χονιάρα. «Η Κίνα είναι καλός φίλος των Νήσων Σολομώντα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που κάνει ένας φίλος», είπε μεταξύ άλλων ο Γουέιλ.

«Κυριαρχικό δικαίωμα της Κίνας» λέει η Μόσχα

Από τη μεριά της, πάντως, η Μόσχα δήλωσε ότι «είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Κίνας να δοκιμάζει τους πυραύλους της», εκτιμώντας ότι «η Κίνα δεν απειλεί κανέναν στον κόσμο», όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Κληθείς να σχολιάσει και τα κοινά γυμνάσια που άρχισαν τη Δευτέρα στον Ειρηνικό Κίνα και Ρωσία, ο Πεσκόφ είπε ότι αυτά «δεν στρέφονται εναντίον κανενός, ούτε εναντίον κάποιου κράτους στην περιοχή». «Αντίθετα, είπε, η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας σε έναν τόσο σημαντικό και κρίσιμο τομέα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην προβλεψιμότητα και την ασφάλεια στην περιοχή»...