ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρώτη γεύση για τον Ολυμπιακό

Εν μέσω εξελίξεων σε ό,τι αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, ο Ολυμπιακός δίνει σήμερα το πρώτο του φιλικό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Ρακόφ (19.00 - Cosmote Sport 1), ομάδα πρώτης κατηγορίας της Πολωνίας, σε μια ευκαιρία των παικτών του Ολυμπιακού για ξεμούδιασμα από τους ρυθμούς της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα, τα τυπικά φαίνεται να απομένουν για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζότα Σίλβα, ο οποίος ανήκει στην ισπανική Ζιρόνα.

ΑΕΚ: Την απόκτηση του διεθνούς Φινλανδού κεντρικού μέσου Κάαν Καϊρίνεν, που αγωνιζόταν στη Σπάρτα Πράγας, επισημοποίησε χθες η ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο παίκτης, που ήδη βρίσκεται στην Ολλανδία, πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση με τους πρωταθλητές υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Καϊρίνεν δείχνει μάλιστα να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς είχε ξεκινήσει ήδη προετοιμασία με την τσεχική πρώην ομάδα του.

ΠΑΟΚ: Σε επέμβαση υποβλήθηκαν οι Φιοντόρ Τσάλοφ και Γιάννης Σαρρής, που τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Οι δύο παίκτες πέρασαν την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκαταστήσουν τη φυσική τους κατάσταση.