ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο αφίξεις και μία επιστροφή στον ΠΑΟ

Νέες αφίξεις αλλά και μία επιστροφή περιλάμβανε για τον Παναθηναϊκό το πρόγραμμα των αλλαγών που επιχειρούνται σε όλους τους τομείς της ομάδας για τη νέα σεζόν. Στην Αθήνα έφτασαν χθες ο Γερμανός φόργουορντ Ιζάκ Μπόνγκα, που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, και ο Σενεγαλέζος γκαρντ Μπράνκου Μπάντιο, μέχρι πρότινος παίκτης της Βαλένθια, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή τους στους «πράσινους». Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, με τον πρώην άσσο του «τριφυλλιού» να αναμένεται να ενταχθεί στο τιμ του νέου τεχνικού Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ολυμπιακός: Τον «χορό» των συζητήσεων για την ανανέωση της συνεργασίας με τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου, άνοιξαν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών. Την ίδια στιγμή ακούγονται μεταγραφικές «σειρήνες» για τους Γουόκαπ και Ντόρσεϊ, οι οποίοι πάντως έχουν συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».

ΑΕΚ: Σε συμφωνία κατέληξαν η ΑΕΚ και ο Αμερικανός φόργουορντ Λάντερς Νόλι, που αγωνιζόταν στη γαλλική Νανσί, για συνεργασία ενόψει της νέας σεζόν. Ο 26χρονος ύψους 2,01 μ. παίκτης, που παλιότερα είχε αγωνιστεί στον Αρη, απάντησε θετικά σε πρόταση που είχε καταθέσει πριν από μέρες η «Ενωση».