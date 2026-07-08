Τετάρτη 8 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Δύο αφίξεις και μία επιστροφή στον ΠΑΟ

Νέες αφίξεις αλλά και μία επιστροφή περιλάμβανε για τον Παναθηναϊκό το πρόγραμμα των αλλαγών που επιχειρούνται σε όλους τους τομείς της ομάδας για τη νέα σεζόν. Στην Αθήνα έφτασαν χθες ο Γερμανός φόργουορντ Ιζάκ Μπόνγκα, που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, και ο Σενεγαλέζος γκαρντ Μπράνκου Μπάντιο, μέχρι πρότινος παίκτης της Βαλένθια, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή τους στους «πράσινους». Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, με τον πρώην άσσο του «τριφυλλιού» να αναμένεται να ενταχθεί στο τιμ του νέου τεχνικού Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ολυμπιακός: Τον «χορό» των συζητήσεων για την ανανέωση της συνεργασίας με τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου, άνοιξαν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών. Την ίδια στιγμή ακούγονται μεταγραφικές «σειρήνες» για τους Γουόκαπ και Ντόρσεϊ, οι οποίοι πάντως έχουν συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».

ΑΕΚ: Σε συμφωνία κατέληξαν η ΑΕΚ και ο Αμερικανός φόργουορντ Λάντερς Νόλι, που αγωνιζόταν στη γαλλική Νανσί, για συνεργασία ενόψει της νέας σεζόν. Ο 26χρονος ύψους 2,01 μ. παίκτης, που παλιότερα είχε αγωνιστεί στον Αρη, απάντησε θετικά σε πρόταση που είχε καταθέσει πριν από μέρες η «Ενωση».

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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