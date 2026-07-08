ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Επιστροφή της Ρωσίας αποφάσισε η ΔΟΕ

Σε χθεσινή της ανακοίνωση η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή γνωστοποίησε επίσημα την επιστροφή της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναστέλλοντας τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί από τον Οκτώβρη του 2023 με αφορμή (και άλλοθι) τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ΔΟΕ αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη αφού οι αρμόδιες επιτροπές της μετά από έρευνα κατέληξαν στο συμπέρασμα πως «η ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλος της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας», καθώς και ότι «η Ρωσία επιβεβαίωσε πως δεν διεξάγει και δεν θα διεξάγει καμία δραστηριότητα σε αυτά τα εδάφη».

Η ΔΟΕ ζητά από τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες των αθλημάτων να επαναφέρουν και αυτές τη Ρωσία στις διοργανώσεις τους, ενώ διευκρινίζει ότι το Εκτελεστικό της Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα αναίρεσης της απόφασης αυτής, εφόσον κριθεί απαραίτητο.