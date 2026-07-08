FIFA

Ανοιξε τον «ασκό του Αιόλου»

Τον «ασκό του Αιόλου» άνοιξε η FIFA με τις κινήσεις της στην υπόθεση Μπάλογκαν, καθώς έχει δημιουργήσει δεδικασμένο που ήδη βρίσκουν μπροστά τους οι διοικούντες τη Συνομοσπονδία.

Η απόφαση για αναστολή της ποινής σε βάρος του παίκτη των ΗΠΑ, για την αποβολή του στον αγώνα με τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, όπως όλα δείχνουν άνοιξε την όρεξη σε αρκετούς ενδιαφερόμενους: Σύμφωνα με ρεπορτάζ του διεθνούς αθλητικού ιστότοπου «Athletic» και του τηλεοπτικού σταθμού «Sky Sports», η Γαλλία υπέβαλε ένσταση για την κίτρινη κάρτα στον Ολίσε στο ματς με την Παραγουάη, με την οποία έφτασε σε οριακό σημείο και αν «κιτρινιστεί» στο ματς με το Μαρόκο για τα προημιτελικά θα χάσει τα ημιτελικά σε περίπτωση πρόκρισης των Γάλλων.

Σε αντίστοιχη κίνηση - σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ - φέρονται έτοιμοι να προχωρήσουν και στην Εθνική Αγγλίας, για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Κουάνσα στον αγώνα με το Μεξικό για τους «16» και λόγω της οποίας ο Αγγλος παίκτης κανονικά θα απουσιάσει από τον επερχόμενο προημιτελικό με τη Νορβηγία.