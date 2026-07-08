9/7 Γαλλία - Μαρόκο (23.00)
10/7 Ισπανία - Βέλγιο (22.00)
12/7 Αγγλία - Νορβηγία (00.00)
12/7 Αργεντινή - Ελβετία/Κολομβία (04.00)
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