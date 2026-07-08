ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ 0-1

Λύτρωση στο φινάλε για τη «Φούρια Ρόχα»

Associated Press

Βρίσκοντας τη λύτρωση στις καθυστερήσεις η Ισπανία επικράτησε στο ιβηρικό ντέρμπι με την Πορτογαλία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, με σκορ 1-0 (Μερίνο 90'+1), και σφράγισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Η «Φούρια Ρόχα» θα δώσει το παρών στην οκτάδα της διοργάνωσης για έκτη φορά στην Ιστορία της, και στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο με έπαθλο τα ημιτελικά. Για την Πορτογαλία ο αποκλεισμός σήμανε και τον «τελευταίο χορό» του 41χρονου Κριστιάνο Ρονάλντο σε Μουντιάλ.

Σε έναν αγώνα χωρίς ιδιαίτερη ένταση και θέαμα, οι δύο ομάδες αναλώθηκαν στην προσπάθεια να ελέγξουν τον ρυθμό, δίνοντας προσοχή στην άμυνα. Δεν υπήρξαν πολλές αξιόλογες φάσεις, με τους δύο τερματοφύλακες, Σιμόν και Ντιόγκο Κόστα, να κρατούν ανέπαφες τις εστίες τους όταν χρειάστηκε. Τη λύση για τους Ισπανούς έδωσε ο Μερίνο στο 90'+1, ενώ για την Πορτογαλία η πιο αξιόλογη ευκαιρία ήταν το δοκάρι του Μέντες στο 41'.

Πορτογαλία: Ντ. Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71' Νταλότ), Μέντες (56' Σεμέδο), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (71' Κονσεϊσάο), Φέλιξ (71' Λεάο), Νέτο (83' Σίλβα), Κρ. Ρονάλντο.

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75' Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85' Φαμπιάν), Ολμο (85' Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ.