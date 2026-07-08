Associated Press
Σε έναν αγώνα χωρίς ιδιαίτερη ένταση και θέαμα, οι δύο ομάδες αναλώθηκαν στην προσπάθεια να ελέγξουν τον ρυθμό, δίνοντας προσοχή στην άμυνα. Δεν υπήρξαν πολλές αξιόλογες φάσεις, με τους δύο τερματοφύλακες, Σιμόν και Ντιόγκο Κόστα, να κρατούν ανέπαφες τις εστίες τους όταν χρειάστηκε. Τη λύση για τους Ισπανούς έδωσε ο Μερίνο στο 90'+1, ενώ για την Πορτογαλία η πιο αξιόλογη ευκαιρία ήταν το δοκάρι του Μέντες στο 41'.
Πορτογαλία: Ντ. Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71' Νταλότ), Μέντες (56' Σεμέδο), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (71' Κονσεϊσάο), Φέλιξ (71' Λεάο), Νέτο (83' Σίλβα), Κρ. Ρονάλντο.
Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75' Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85' Φαμπιάν), Ολμο (85' Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ.