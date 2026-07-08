ΒΕΛΓΙΟ - ΗΠΑ 4-1

Απάντησαν με επιβλητική πρόκριση

Associated Press

Ηχηρή απάντηση εντός γηπέδου στα όσα έγιναν το τελευταίο 48ωρο με την υπόθεση Μπάλογκαν έδωσε το Βέλγιο, που πήρε πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ με επιβλητική νίκη 4-1 επί των ΗΠΑ (Ντε Κετελάρε 9', 35', Βανάκεν 57', Λουκάκου 90'+3 - Τίλμαν 31') σε αγώνα για τους «16» της διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι ο αγώνας πριν καν ξεκινήσει είχε στιγματιστεί από την ωμή παρέμβαση της FIFA, κατ' επιταγή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανέστειλε για ένα έτος την ποινή που είχε επιβληθεί στον παίκτη των ΗΠΑ Φολάριν Μπάλογκαν (είχε αποβληθεί στο ματς με τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη), απόφαση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Οι Βέλγοι έδειξαν ανεπηρέαστοι, και με πρωταγωνιστή τον Ντε Κετελάρε, που χρίστηκε δις σκόρερ, έφτασαν άνετα στην τελική επικράτηση, χωρίς να αφήσουν περιθώρια στους Αμερικανούς, οι οποίοι υπέπεσαν και σε σοβαρά αμυντικά λάθη. Πάντως η χαρά της επιτυχίας για το Βέλγιο μετριάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ονάνα, με τον άσσο της Αστον Βίλα να αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 7 - 8 μήνες.

Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάνιε, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Ονάνα, Ράσκιν (89' Βίτσελ), Λουκεμπάκιο (67' Ντοκού), Τίλεμανς, Τροσάρ (89' Σαλεμάκερς), Ντε Κετελάρε (67' Λουκάκου).

ΗΠΑ: Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον (90'+2 Αρφστεν), ΜακΚένι, Ανταμς (72' Πέπι), Τίλμαν, Ντεστ (46' Ρέινα), Πούλισικ (59' Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (90'+2 Ράιτ).