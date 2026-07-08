Πανηγυρικά στους «8» οι Βέλγοι, στη σκιά της υπόθεσης Μπάλογκαν
Associated Press
Οι Βέλγοι έδειξαν ανεπηρέαστοι, και με πρωταγωνιστή τον Ντε Κετελάρε, που χρίστηκε δις σκόρερ, έφτασαν άνετα στην τελική επικράτηση, χωρίς να αφήσουν περιθώρια στους Αμερικανούς, οι οποίοι υπέπεσαν και σε σοβαρά αμυντικά λάθη. Πάντως η χαρά της επιτυχίας για το Βέλγιο μετριάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ονάνα, με τον άσσο της Αστον Βίλα να αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 7 - 8 μήνες.
Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάνιε, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Ονάνα, Ράσκιν (89' Βίτσελ), Λουκεμπάκιο (67' Ντοκού), Τίλεμανς, Τροσάρ (89' Σαλεμάκερς), Ντε Κετελάρε (67' Λουκάκου).
ΗΠΑ: Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον (90'+2 Αρφστεν), ΜακΚένι, Ανταμς (72' Πέπι), Τίλμαν, Ντεστ (46' Ρέινα), Πούλισικ (59' Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (90'+2 Ράιτ).