Με σπουδαία ανατροπή στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο η «Αλμπισελέστε» προκρίθηκε στους «8»
Οι Αιγύπτιοι αιφνιδίασαν τους Αργεντίνους, προηγούμενοι 1-0 στο 15' με τον Γιασέρ Ιμπραήμ, ενώ στη συνέχεια και μέχρι την ανάπαυλα, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά τους, Σουμπίρ, άντεξαν στην πίεση της «Αλμπισελέστε», που έχασε πέναλτι με τον Μέσι στο 21', είχε δοκάρι με τον ίδιο και άλλες δύο κλασικές ευκαιρίες με τους Μακάλιστερ και Ταλιαφίκο.
Στην επανάληψη η Αργεντινή ανέβασε την πίεσή της, ωστόσο η Αίγυπτος ήταν αυτή που σκόραρε ξανά, στο 67' με τον Αμπτελραούφ (ενώ είχε και γκολ του ίδιου παίκτη το οποίο ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR), και είχε τον έλεγχο του αγώνα. Οι παίκτες του Σκαλόνι όμως βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο αρχικά μείωσαν σε 2-1 με τον Ρομέρο στο 79', ισοφάρισαν με τον Μέσι στο 83' και ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή με τον Εντσο Φερνάντες στο 90'+2.
Associated Press
Αίγυπτος: Σουμπίρ, Χαφέζ, Ραμπία, Χάνι, Γ. Ιμπραήμ, Ασούρ (46' Φατί), Ζίκο (80' Μαρμούς), Λασίν, Ατία, Σαλάχ, Χασάν (73' Τρεζεγκέ).