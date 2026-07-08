ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ 3-2

Το «μέταλλο» της πρωταθλήτριας

Δείχνοντας χαρακτήρα όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, η Αργεντινή μετά από σπουδαία ανατροπή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, με πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον Λιονέλ Μέσι, κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 μέσα σε 12 λεπτά προς το τέλος του αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τους «16», στερώντας έτσι μια ιστορική επιτυχία από την αξιόμαχη Αίγυπτο, που έβαλε δύσκολα στην Αργεντινή και άγγιξε τη μεγάλη έκπληξη, ενώ φωνάζει και για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις.

Οι Αιγύπτιοι αιφνιδίασαν τους Αργεντίνους, προηγούμενοι 1-0 στο 15' με τον Γιασέρ Ιμπραήμ, ενώ στη συνέχεια και μέχρι την ανάπαυλα, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά τους, Σουμπίρ, άντεξαν στην πίεση της «Αλμπισελέστε», που έχασε πέναλτι με τον Μέσι στο 21', είχε δοκάρι με τον ίδιο και άλλες δύο κλασικές ευκαιρίες με τους Μακάλιστερ και Ταλιαφίκο.

Στην επανάληψη η Αργεντινή ανέβασε την πίεσή της, ωστόσο η Αίγυπτος ήταν αυτή που σκόραρε ξανά, στο 67' με τον Αμπτελραούφ (ενώ είχε και γκολ του ίδιου παίκτη το οποίο ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR), και είχε τον έλεγχο του αγώνα. Οι παίκτες του Σκαλόνι όμως βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο αρχικά μείωσαν σε 2-1 με τον Ρομέρο στο 79', ισοφάρισαν με τον Μέσι στο 83' και ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή με τον Εντσο Φερνάντες στο 90'+2.





Associated Press

Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα (73' Μοντιέλ), Ρομέρο (90'+5 Οταμέντι), Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (66' Νίκο Γκονζάλες), Εντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Ντε Πολ (66' Λαουτάρο Μαρτίνες), Παρέδες, Αλβαρες (90'+5 Μεδίνα), Μέσι.

Αίγυπτος: Σουμπίρ, Χαφέζ, Ραμπία, Χάνι, Γ. Ιμπραήμ, Ασούρ (46' Φατί), Ζίκο (80' Μαρμούς), Λασίν, Ατία, Σαλάχ, Χασάν (73' Τρεζεγκέ).