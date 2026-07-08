Απαράδεκτη προσπάθεια απαγόρευσης του «Ριζοσπάστη» και της πολιτικής δράσης του ΚΚΕ στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Σε μια απαράδεκτη επίθεση σε βάρος των εργαζομένων που αγωνίζονται και του ΚΚΕ είχε το θράσος να προβεί η διοίκηση τηςΣυγκεκριμένα, στις 6/7 ανακοίνωσε προφορικά σε εργαζόμενο, μέλος του ΚΚΕ και εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΛΣ, ότι υπάρχει αναφορά εναντίον του γιατί «διακινεί πολιτικές ανακοινώσεις και «Ριζοσπάστη» με αντίτιμο εντός χώρου εργασίας». Πρόκειται για μια φοβερή ανακάλυψη, δηλαδή ότι μια εφημερίδα - όπως εδώ και δεκαετίες - διακινείται με αντίτιμο και όχι για παράδειγμα με ανταλλαγή προϊόντων. Μάλιστα ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ παρέπεμψε (!) τον εργαζόμενο στην υπουργό Πολιτισμού Λ. Μενδώνη γι' αυτήν την άθλια καταγγελία.

Η Τομεακή Οργάνωση Καλλιτεχνών της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ καταγγέλλει το απαράδεκτο περιστατικό και σημειώνει ότι «η προσπάθεια απαγόρευσης του "Ριζοσπάστη" και της πολιτικής δράσης του ΚΚΕ στην Εθνική Λυρική Σκηνή δεν θα περάσει. Η προσπάθεια απαγόρευσης της φωνής του ΚΚΕ και τρομοκράτησης όσων σηκώνουν ανάστημα, είναι πρωτοφανής στην ΕΛΣ και σε όλο τον δημόσιο τομέα. Γνωρίζουμε ότι όσο φουντώνει η δυσαρέσκεια των εργαζομένων, τόσο οι διορισμένες διοικήσεις των κυβερνήσεων δίνουν τα διαπιστευτήριά τους, βρίσκοντας "πρόθυμους", σε μια προσπάθεια να αποκόψουν τους κομμουνιστές από τους εργαζόμενους. Φυσικά αποτελεί πρόσχημα η επίκληση του οικονομικού αντιτίμου του "Ριζοσπάστη", για το οποίο γνωρίζουν εκατομμύρια εργαζόμενοι σε χιλιάδες χώρους δουλειάς εδώ και δεκαετίες που τον έχουν προμηθευτεί. Αυτό που τους ενοχλεί πραγματικά, είναι η πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών, ότι δίνουν το χέρι σε όποιον σηκώνεται και τελευταία αυτοί που σηκώνονται δεν είναι λίγοι. Φαίνεται πως ενοχλεί την κυβέρνηση και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, το να μην υπάρχει "σιγή νεκροταφείου" στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αυτήν τη βιτρίνα του υπουργείου Πολιτισμού».

«Ο πολιτισμός τους είναι ευρύχωρος για τους εκπροσώπους φονιάδων των λαών, για την προβολή κάθε αντιδραστικού αφηγήματος της σάπιας ιδεολογίας τους, αλλά όχι για τις πρωτοπόρες ιδέες που πρεσβεύει το ΚΚΕ», προσθέτει η Τομεακή Οργάνωση, σημειώνοντας στη συνέχεια πως «η προσπάθεια τρομοκράτησης δεν αφορά τους κομμουνιστές, αλλά τους ίδιους τους εργαζόμενους. Ολοι αυτοί έχουν τη δύναμη και θα καταδικάσουν όσους με άθλιες μεθοδεύσεις προσπαθούν να τους αποτρέψουν από το να έρθουν σε επαφή με την πολιτική του ΚΚΕ, για να μπορούν να τους διασπούν και να τους χειραγωγούν».

Η ΤΟ θυμίζει, τέλος, πως «το ΚΚΕ δεν το σταμάτησαν ούτε οι ναζί φασίστες, όταν έστηναν στον τοίχο χιλιάδες, μεταξύ των οποίων και οι 200 κομμουνιστές στην Καισαριανή, δεν θα το σταματήσουν γελοίες σκευωρίες. Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με το ΚΚΕ για να νικήσει το δίκιο, για να συνεχίσουν να διαδίδονται ανεμπόδιστα οι ιδέες του και ο "Ριζοσπάστης" σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε χώρο δουλειάς».