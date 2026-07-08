ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

Επεκτείνεται η κλοπή γης από το Ισραήλ στη Δυτική Οχθη

Τις συνεχείς επιθέσεις των εποίκων και του κατοχικού στρατού κατά των Παλαιστινίων της Δυτικής Οχθης, στο πλαίσιο της ισραηλινής κυβερνητικής πολιτικής για ντε φάκτο προσάρτηση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, διαπιστώνει η τελευταία έκθεση των ισραηλινών ΜΚΟ «Peace Now» και «Kerem Navot».

Μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι η ανάπτυξη, επέκταση και ανέγερση νέων εβραϊκών εποικισμών στα παλαιστινιακά εδάφη έχει φτάσει σε «πρωτοφανή επίπεδα», και ότι αυτή η πολιτική εκπορεύεται από την ισραηλινή κυβέρνηση ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβρη του 2023.

Κατά την περίοδο 2023 - 2025 οι δύο ισραηλινές ΜΚΟ διαπίστωσαν το στήσιμο 185 «φυλακίων ελέγχου» σε παλαιστινιακά εδάφη, τον διωγμό 118 παλαιστινιακών κοινοτήτων βοσκών, 102 νέους εποικισμούς, 40.064 οικιστικές μονάδες οι οποίες ανεγέρθησαν σε υπάρχοντες εποικισμούς που επεκτάθηκαν και δημιουργία νέου οδικού δικτύου 223 χλμ., ενώ οι έποικοι κατέλαβαν αυθαίρετα και βίαια πάνω από 11.520 στρέμματα αγροτικής γης.

Νέες δολοφονίες Παλαιστινίων στη Γάζα

Ισραηλινές επιθέσεις στο πλαίσιο της καθημερινής παραβίασης της «εκεχειρίας» του Οκτώβρη 2025 προκάλεσαν χτες τον θάνατο τουλάχιστον δύο Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους στη Γάζα, πρώτα σημειώθηκε αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό δύο παιδιών στην υποτίθεται «ασφαλή» παράκτια περιοχή καταυλισμού χιλιάδων εκτοπισμένων στο Μαουάσι της Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο «Reuters» ότι είχε θέσει ως στόχο έναν μαχητή της Χαμάς.

Στη συνέχεια, άλλο ισραηλινό αεροπλάνο βομβάρδισε καταυλισμό σκηνών με οικογένειες εκτοπισμένων και προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων πέντε, σύμφωνα με υγειονομικούς.

Ακολούθησε και τρίτη αεροπορική επιδρομή, κοντά στη Ράφα, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ακόμα Παλαιστινίων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ.

Στη Ρώμη ο επόμενος γύρος του παζαριού Λιβάνου - Ισραήλ

Ρόλο στο παζάρι Λιβάνου - Ισραήλ φαίνεται ότι θα παίξει και η Ιταλία, καθώς ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη και όχι στην Ουάσιγκτον ο έκτος γύρος άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ διαπραγματευτών των δύο χωρών, στις 15 και 16 Ιούλη.

Την είδηση ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ αργά το βράδυ της Δευτέρας, στη διάρκεια συνάντησης στη «δεξαμενή σκέψης» «Council of Foreign Relations» στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρέσβεων. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί στις 21 Ιούλη με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ζοζέφ Αούν, στην Ουάσιγκτον, χωρίς να διευκρινιστεί αν θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου.

Χτες ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στη ναυτική βάση της Χάιφα και αφού είχε πλήρη ενημέρωση από ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, δήλωσε πως το Ισραήλ έχει «αποστολή» να κατοχυρώσει την ασφάλεια των ναυτικών οδών και την ελευθερία σε ναυτιλία και εμπόριο.

Ο Λιβανέζος Πρόεδρος, από την άλλη, καταδίκασε τις φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη χώρα του, που προχτές προκάλεσαν τον θάνατο άλλων 4 πολιτών, ενώ ο Γερμανός ΥΠΕΞ από την Ιερουσαλήμ κάλεσε τις λιβανέζικες αρχές να «αποκαταστήσουν» τον κρατικό έλεγχο στον νότιο Λίβανο και να «αντιμετωπίσουν» τη Χεζμπολάχ, που μάχεται τον ισραηλινό στρατό εισβολής.

Ενταση μεταξύ Ιορδανίας - Ισραήλ για το νερό

Εντονα δυσαρεστημένη είναι η κυβέρνηση του Ιορδανού βασιλιά Αμπντάλα Β' εξαιτίας της εκβιαστικής άρνησης του Ισραήλ να ανανεώσει τη συμφωνία του 2021 για το νερό μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου «Kan», η συνθήκη ειρήνης του 1994 μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας προβλέπει ότι η Ιερουσαλήμ οφείλει να προμηθεύει 50 εκατ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως στον ανατολικό της γείτονα. Το 2021, επί κυβέρνησης Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ, το Ισραήλ συμφώνησε να διπλασιάσει την ποσότητα γλυκού νερού που παρέχει στην Ιορδανία, η οποία συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη λειψυδρία παγκοσμίως.

Η συμφωνία του 2021 έληξε στα τέλη του 2025, έπειτα από σειρά παρατάσεων, επειδή το Ισραήλ επί Νετανιάχου έθεσε ως όρο για την ανανέωση της συμφωνίας τον μετριασμό της ρητορικής της Ιορδανίας απέναντι στο Ισραήλ και την αποκατάσταση των πλήρων διπλωματικών σχέσεων.