ΓΑΛΛΙΑ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πρωτοστατεί σε «χρήσιμους συμβιβασμούς»

Τις ενδοαστικές διεργασίες στη Γαλλία που θα ενταθούν ενόψει και των προεδρικών εκλογών του 2027 επιβεβαίωσε η απόρριψη της νέας πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί, που συγκέντρωσε μόλις 132 ψήφους από 289 που χρειάζονταν για να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης.

Η ψηφοφορία προχθές το βράδυ - μετά από πρόταση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία των Οικολόγων και αφορμή τη διαχείριση του καύσωνα στη χώρα - επανέφερε στο προσκήνιο το αλισβερίσι που όλα δείχνουν ότι επεκτείνεται ανάμεσα στην κυβερνητική πλειοψηφία υπό την «Αναγέννηση» των Μακρόν - Λεκορνί και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), έναν από τους πιο έμπειρους διαχειριστές της αστικής εξουσίας στη χώρα, σε μια περίοδο που οι πολεμικές προετοιμασίες φουντώνουν διεθνώς και το γαλλικό κεφάλαιο ανασκουμπώνεται για να διασφαλίσει ικανό, αξιόπιστο πολιτικό προσωπικό για την υπεράσπιση της γεωπολιτικής του θέσης, εντός Ευρώπης αλλά και διεθνώς.

Από τη μεριά του ο Λεκορνί έκρινε σκόπιμο να επισημάνει ότι αυτή η πρόταση μομφής «θα προσθέσει μια πολιτική κρίση στις κρίσεις που η κυβέρνηση καλείται ήδη να διαχειριστεί και αφορούν το κλίμα, την Υγεία και τις διεθνείς σχέσεις».

Η «Εθνική Συσπείρωση» (RN) των Λεπέν - Μπαρντελά καταψήφισε την πρόταση, κατηγορώντας βέβαια την κυβέρνηση ότι «έχει καταστρέψει τη χώρα» αλλά υποστηρίζοντας ότι μια πρόταση μομφής «μέσα στο καλοκαίρι» δεν εξυπηρετεί παρά «στενές πολιτικές σκοπιμότητες», και κρίνοντας ότι μπροστά στις προεδρικές εκλογές, των οποίων ο α' γύρος θα γίνει στις 18/4/2027 και ο β' γύρος - εφόσον χρειαστεί - στις 2/5/2027, «πλησιάζει η ώρα που η χώρα θα απαλλαγεί οριστικά από τον μακρονισμό».

Στο μεταξύ, ενδεικτική είναι η επιχειρηματολογία με την οποία η πλειοψηφία των βουλευτών του PS απέρριψε την πρόταση μομφής: Μόλις 20 την υπερψήφισαν, στους οποίους ωστόσο περιλαμβανόταν και ο σημερινός ηγέτης του κόμματος, Ολιβιέ Φορ, που μάλιστα την παραμονή της ψηφοφορίας είχε αναγγείλει τη στάση του με συνέντευξη στην «Παριζιέν».

Ωστόσο, μετά από πολύωρη συνεδρίαση των βουλευτών του PS, λίγο πριν τη σχετική ψηφοφορία εκδόθηκε ανακοίνωση όπου τόνιζαν ότι «συμμεριζόμαστε (...) την οργή για την κλιματική αδράνεια του Εμανουέλ Μακρόν» αλλά οι Γάλλοι περιμένουν «λύσεις αντί να μπουν σε πολιτική κρίση γι' αυτό το θέμα». Συμπλήρωναν δε ότι «η πρόταση μομφής δεν μας φαίνεται να είναι ο σωστός τρόπος για να είμαστε χρήσιμοι στους συμπολίτες μας». Σημειωτέον, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του PS, Μπορίς Βαγιό, ζήτησε «σεβασμό στη συλλογική διαβούλευση», ουσιαστικά καλώντας σε ανοιχτή ρήξη με την ηγεσία του κόμματος.

Ενδεικτική ήταν και η δήλωση του πρώην Προέδρου της χώρας και νυν βουλευτή Κορέζ, Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος είπε ότι δεν είναι «υπέρ» της πρότασης, καθώς «χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση, σταθερότητα».

Τους διαύλους που η μακρονική παράταξη θέλει να σταθεροποιήσει με το PS αποτυπώνει και επιστολή που τους έστειλε την Κυριακή ο Λεκορνί, καλώντας τους «να συνεχίσουν να χτίζουν χρήσιμους συμβιβασμούς (...) αντί να προστεθεί πολιτική αναταραχή στις δυσκολίες της χώρας», ενώ πρόσθετε ότι τον Σεπτέμβρη θα εξεταστεί και νομοσχέδιο του PS για την «προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Σε εξέλιξη επιχείρηση εξαγνισμού της ΕΕ

Να σημειωθεί ότι χτες, με φόντο και μια ευρύτερη επιχείρηση εξαγνισμού της λυκοσυμμαχίας των Βρυξελλών, δήθεν ως «άμεμπτης» και «αδέκαστης», το δευτεροβάθμιο δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τελεσίδικα ένοχη την Λεπέν για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων ενώ ήταν ευρωβουλευτής, καθώς και για συνέργεια σε υπεξαίρεση δημοσίων πόρων με την ιδιότητά της ως προέδρου του κόμματος.

Καταδικάστηκε έτσι σε ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 μήνες θα είναι με αναστολή και «βροχιολάκι επιτήρησης». Επειδή έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της 15μηνης ποινής από την ανακοίνωση της πρωτόδικης απόφασης, δεν χάνει τη δυνατότητα να είναι υποψήφια Πρόεδρος το 2027.