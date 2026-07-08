ΛΟΝΔΙΝΟ.- Ο αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ παραιτήθηκε χτες από βουλευτής στην περιφέρεια Κλάκτον αποκαλύπτοντας πως διενεργείται σε βάρος του δεύτερη κοινοβουλευτική έρευνα για τη λήψη αδήλωτων χρηματοπιστωτικών «δώρων». Αρνήθηκε ωστόσο πως έχει κάνει οτιδήποτε μεμπτό και δήλωσε πως θα επιδιώξει την επανεκλογή του σε επαναληπτικές εκλογές, καλώντας τους ψηφοφόρους να αποφασίσουν το μέλλον του στο κοινοβούλιο.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Πολλοί δρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, εκκενώθηκαν χτες το πρωί, εν ώρα αιχμής, έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης. Το κτίριο των 38 ορόφων, που βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ, στέγαζε προηγουμένως τα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού «Pfizer» και μετατρέπεται σε διαμερίσματα στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου ανάπλασης. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε ύστερα από πτώση τούβλων, όπως διευκρίνισε η υπηρεσία. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι δύο κολόνες είχαν παραμορφωθεί στον 21ο και 22ο όροφο. Τα πατώματα υπέστησαν καθίζηση μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου.

ΑΛΓΕΡΙ.- Το κυβερνών «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο» (NLF) κέρδισε τις περισσότερες έδρες στη νέα βουλή που προέκυψαν από τις εθνικές εκλογές της 2ας Ιούλη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής στο Αλγέρι. Το NLF (ή FLN στα Γαλλικά) εξασφάλισε τις 90 από τις 407 έδρες, ωστόσο η αξία της εκλογικής επιτυχίας μειώνεται από την ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή των 25 εκατ. ψηφοφόρων στις κάλπες που δεν ξεπέρασε το 21%.

ΟΤΤΑΒΑ.- Ο 40χρονος Μοχάμεντ Αλ-Λάμι, ηλικίας 40 ετών, θεωρείται πλέον ύποπτος για τη δολοφονία των δύο γιων του, ηλικίας 7 και 12 ετών, μέσα στο σπίτι της οικογένειας στα νότια προάστια της Οττάβα, στις 29 Ιουνίου. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε χτες πως αυτοκτόνησε αυτοπυρπολούμενος μέσα στο αυτοκίνητό του. Το αποτρόπαιο περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, μολονότι ο 40χρονος είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της πρώην συζύγου του και των παιδιών του στο πρόσφατο παρελθόν.