ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΕΘ

Στους εργαζόμενους σε Δημόσιο και Εμπόριο περνά τις επόμενες μέρες η απεργιακή σκυτάλη, μετά τις κλαδικές απεργίες σε Κατασκευές, Τρόφιμα - Ποτά και Επισιτισμό - Τουρισμό.

Την Τρίτη 14 Ιούλη οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο προχωρούν σε στάση εργασίας και συγκέντρωση, ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που ανοίγει τον δρόμο για παραπέρα χτύπημα της μονιμότητας και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Την Κυριακή 19 Ιούλη απεργούν οι εμποροϋπάλληλοι, με αιχμή την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας και τη διεκδίκηση Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης.

Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν τους νέους αγωνιστικούς σταθμούς στην πορεία προς το μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη.

Στον δρόμο αυτό πληθαίνουν οι αποφάσεις συμμετοχής από Ομοσπονδίες και Σωματεία, ενώ ξεκινούν και οι δηλώσεις για τη μαζική μετάβαση εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ άλλων:

- Η Ομοσπονδία Οικοδόμων καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να δηλώσουν συμμετοχή στα Συνδικάτα τους.

- Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής συγκεντρώνει συμμετοχές στο τηλέφωνο 2103830380 και στο e-mail: info@hwu.gr, με ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας.

- Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας καλεί τους εργαζόμενους να προγραμματίσουν έγκαιρα άδειες και υποχρεώσεις και να δηλώσουν συμμετοχή στο ΔΣ του Σωματείου, στα τηλέφωνα 6970414466 και 6984741833, καθώς και στο e-mail: siya1933@gmail.com, με ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας.

- Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Παροχής Υπηρεσιών Αχαΐας (ΣΕΥΠ) συγκεντρώνει συμμετοχές στο seiypaxaias@gmail.com, και στα τηλέφωνα: 6906634416 και 6989726486.