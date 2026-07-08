Με απεργία στην «Estee Lauder» απαίτησαν αυξήσεις στους μισθούς

Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν χθες οι εργαζόμενοι στην «Estee Lauder» με απόφαση του επιχειρησιακού τους Σωματείου. Οπως καταγγέλλουν οι ίδιοι αλλά και το Σωματείο, αμείβονται με μισθό κάτω από τον κατώτατο και συγκεκριμένα με 838 ευρώ μεικτά, ενώ σε πρόσφατη συνάντηση με το Σωματείο η εργοδοσία πρότεινε «αυξήσεις» ...1%!

«Τα κέρδη σας ψηλά - οι μισθοί μας χαμηλά» και «Δώστε μας αυξήσεις - όχι άλλες συζητήσεις» ήταν μερικά από τα συνθήματα που φώναζαν στην απεργιακή τους συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της εταιρείας.

Ολα αυτά σε έναν από τους κυρίαρχους ομίλους στην αγορά καλλυντικών, που με βάση πρόσφατες ανακοινώσεις έχει εκτινάξει τα κέρδη του κατά 275%.

Η διοίκηση της εταιρείας αξιοποιεί όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που λύνει τα χέρια των εργοδοτών ώστε να μπορούν με όλα τα μέσα να εντείνουν την εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, ώστε να μπορούν να θωρακίζονται στην κούρσα του ανταγωνισμού και να μετράνε κέρδη. «Πλάτη» στα παραπάνω έχουν βάλει και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις των κομμάτων αυτών, που προωθούν τα «θέλω» των εργοδοτών σαν «ρεαλισμό», πετσοκόβοντας έτσι τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων στα όρια της ανταγωνιστικότητας.

Μάλιστα το θράσος της εργοδοσίας περισσεύει, καθώς απέναντι στις διεκδικήσεις εκβιάζει κραδαίνοντας το ότι ο διεθνής κολοσσός έχει κάνει χιλιάδες απολύσεις σε όλο τον κόσμο για την περικοπή κόστους λειτουργίας.

Στο πλευρό των απεργών βρέθηκε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, καλώντας να δυναμώσει η πάλη για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, με επόμενο σταθμό την πανελλαδική απεργία που έχει κηρύξει για τις 19 Ιούλη στον κλάδο του Εμπορίου.

«Πουλάμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τον χρόνο»

«Καμία εμπιστοσύνη δεν έχουμε», έλεγαν οι απεργοί στη συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά της εταιρείας. «Δεν μας δίνει τριετίες, τις ωριμάνσεις τις παρουσιάζει ως δικές του αυξήσεις», τόνισαν εργαζόμενες μιλώντας στον «Ριζοσπάστη». «Είμαστε εδώ και δουλεύουμε 25 - 30 χρόνια, και δεν έχουμε δει μια αύξηση», τόνιζαν. Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τους εργάζεται μέσα σε μεγάλα εμπορικά κέντρα στα αντίστοιχα σημεία των εταιρειών, για ώρες «στο πόδι», τις τσακίζουν τα μυοσκελετικά σύνδρομα, με τις ίδιες να καταγγέλλουν ότι εργάζονται φορώντας ζώνη στη μέση.

Οπως μας εξήγησαν, οι πωλήσεις που κάνει η κάθε εργαζόμενη μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τον χρόνο και την ίδια στιγμή οι μισθοί τους όχι απλά είναι καθηλωμένοι, αλλά η εργοδοσία δεν τους δίνει ούτε αναλυτική κατάσταση πληρωμής, ώστε να μπορούν να ξέρουν πώς έχει διαμορφωθεί η μισθοδοσία τους. Ομως η επίθεση δεν μένει εκεί, με την εργοδοσία να προσπαθεί να χτυπήσει συνολικά τα δικαιώματα των εργαζομένων. «Δεν ήξερα καν ότι δικαιούμαι άδεια μονογονέα», είπε χαρακτηριστικά μια εργαζόμενη, ενώ ανέφερε πως η εταιρεία για χρόνια το στερούσε και από άλλες συναδέλφους της.

Η πρόεδρος του Σωματείου, Αννα Αμαραντίδου, τόνισε πως «μας δίνουν ψίχουλα αλλά δεν είμαστε περιστέρια, είμαστε σκληρά εργαζόμενες και θέλουμε αξιοπρεπείς μισθούς», και πρόσθεσε ότι το Σωματείο εκπροσωπεί 480 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.«Συζητάω καθημερινά με συναδέλφους μου, οι οποίες μου λένε ότι από τα μισά του μήνα και μετά ταΐζουν τα παιδιά τους μακαρόνια», είπε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί».