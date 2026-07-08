Τετάρτη 8 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΔΙΕΘΝΗ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Σχεδιασμοί για την «ανοικοδόμηση» ενώ ο λαός ψάχνει τους νεκρούς του
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Πώς θα αξιοποιήσουν την απελπισία του λαού σχεδιάζουν τα ιμπεριαλιστικά επιτελεία...

2026 The Associated Press. All

Πώς θα αξιοποιήσουν την απελπισία του λαού σχεδιάζουν τα ιμπεριαλιστικά επιτελεία...
Ο επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (SOUTHCOM), στρατηγός Φράνσις Λ. Ντόνοβαν, κρίθηκε σκόπιμο να φτάσει αυτοπροσώπως στη Βενεζουέλα, ώστε να επιβλέψει «τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που διεξάγουν οι αμερικανικές δυνάμεις», με φόντο την τεράστια καταστροφή με την οποία είναι αντιμέτωπος ο λαός της χώρας, που τα επιτελεία του αμερικανικού ιμπεριαλισμού σπεύδουν να αξιοποιήσουν πολύμορφα στο πλαίσιο των συνολικότερων γεωπολιτικών τους επιδιώξεων.

Οσον αφορά τις διαστάσεις της τραγωδίας που ξεκίνησε μετά τους δυο ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιούνη (7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ), οι αρχές της χώρας υποστηρίζουν με βάση την επίσημη καταγραφή ότι οι νεκροί είναι 3.535 και οι τραυματίες 16.740, ενώ όσοι έχουν χάσει τα σπίτια τους υπολογίζονται σε 17.854. Ωστόσο είναι φανερό ότι ο αριθμός αυτός είναι αρκετά πίσω από την πραγματικότητα, καθώς οι αγνοούμενοι ακόμα είναι γύρω στους 40.000.

Ενδεικτικό της κατάστασης που διαμορφώνεται πάντως είναι ότι, μόνο στην πολιτεία Γκουαΐρα υπήρχαν μέχρι και χτες 231 σοροί αγνώστων στοιχείων, καθώς δεν είχαν εμφανιστεί συγγενείς να τις αναζητήσουν. Σε πολλές περιπτώσεις, δε, άλλες ξεκίνησαν ήδη να θάβονται χωρίς ταυτοποίηση, με δεδομένη την αποσύνθεση που προχωρά και τον φόβο των επιδημιών να μεγαλώνει για όσους πασχίζουν να επιβιώσουν.

Από τη μεριά της, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του PSUV, με μεταβατική Πρόεδρο την Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε την έναρξη του «Μεγάλου Εργου "η Βενεζουέλα ξαναγεννιέται"», με αντικείμενο και την ανοικοδόμηση των σεισμόπληκτων περιοχών - πεδίο στο οποίο ολοφάνερα θα σπεύσουν να εμπλακούν μια σειρά μονοπωλιακοί όμιλοι που «βλέπουν ψητό» στη Βενεζουέλα, ειδικά μετά και τις νέες επενδυτικές συνεργασίες που το Καράκας άρχισε να υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Σε αυτό το πλαίσιο, σε μήνυμά της για την 4η Ιούλη, η Ροντρίγκες ζήτησε ξανά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και διαμήνυσε ότι η χώρα της χρειάζεται μεγαλύτερη πρόσβαση στη διεθνή χρηματοδότηση για να επιταχύνει την ανοικοδόμηση.

    

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