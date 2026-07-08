Στις 10.30 π.μ., Σταδίου και Αιόλου η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας
Οι εκατοντάδες χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι είναι αυτοί που μέσα από την εξόντωσή τους κάθε μέρα - και τις Κυριακές - οι μεγάλοι όμιλοι των σούπερ μάρκετ και τα μονοπώλια λιανικής χτίζουν τους ματωμένους τζίρους τους και καθιστούν το Εμπόριο τον μεγαλύτερο «εργοδότη» στη χώρα.
Οι διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας και των Συνδικάτων είναι κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.
Η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας θα γίνει στις 10.30 π.μ., στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου. Στη Θεσσαλονίκη, σε μαζική συμμετοχή καλεί η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων και οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ., στην είσοδο του «ΝΟΤΟΣ» στην οδό Τσιμισκή.
Σε «χλωρό κλαρί» δεν αφήνει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων στην Αθήνα τους εργοδότες μπροστά στην απεργία, καθώς με πλήθος παρεμβάσεων αποκαλύπτει τις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας για τα κέρδη.
Χαρακτηριστικά είναι όσα φέρνει στην επιφάνεια για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μετά την πρόσφατη πυρκαγιά στην αποθήκη της οδού Ορφέως 102, όπου συστεγάζονταν η αποθήκη χονδρέμπορα τουριστικών ειδών και η αποθήκη εκδοτικού οίκου. Εκεί άλλωστε άμεση ήταν η παρέμβαση του Συλλόγου, για να εκκενωθεί ο χώρος, αφού τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά οι εργαζόμενοι ήταν μέσα και δούλευαν, ενώ οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονταν και την επόμενη μέρα!
«Κανένας εργαζόμενος να μην κληθεί να μπει ξανά στη συγκεκριμένη αποθήκη! Οποιαδήποτε εργασία εκεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μείωση του ωραρίου για τους εργαζόμενους σε περίπτωση που οι νέες αποθήκες λειτουργήσουν σε απομακρυσμένη περιοχή και εξασφάλιση της μετακίνησής τους, χωρίς καμία βλαπτική μεταβολή του μισθού και της σύμβασής τους. Πλήρης εξασφάλιση του μισθού των εργαζομένων για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη μετεγκατάσταση των αποθηκών. Εξασφάλιση της καλοκαιρινής άδειας και του επιδόματος αδείας τις μέρες που οι εργαζόμενοι το επιθυμούν», απαιτεί ο ΣΕΑ και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.
Παρέμβαση όμως πραγματοποιήθηκε και στο κατάστημα της εταιρείας «ENVIE» του Ομίλου Λάμψα, όπου πρωτοπόρα εργαζόμενη και μέλος του ΣΕΑ απολύθηκε εντελώς εκδικητικά, λίγες μέρες πριν από την πανελλαδική απεργία, ακριβώς γιατί πρωτοστατούσε στην οργάνωση και την επιτυχία της μέσα στον χώρο. «Η εργοδοσία της "ENVIE" ακολούθησε τη γνωστή τακτική: Των διαδοχικών μετακινήσεων από κατάστημα σε κατάστημα, τα εξαντλητικά ωράρια, τις συνεχείς πιέσεις και την εντατικοποίηση, με μοναδικό στόχο να την εξωθήσει σε παραίτηση. Οταν όμως απέτυχε να "παραιτήσει" την συναδέλφισσα και μάλιστα έχοντας κάνει το σωματείο μας παρεμβάσεις για τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της, τότε προχώρησε σε "προειδοποιητική" απόλυση» σημειώνει ο ΣΕΑ στην καταγγελία του.
Παράλληλα, πλούσιο είναι το πρόγραμμα περιοδειών και εξορμήσεων, ενώ στα γραφεία του Σωματείου προετοιμάζονται τα πανό για να στολιστούν οι χώροι δουλειάς.
Το πρόγραμμα περιοδειών συνεχίζεται ως εξής: Σήμερα Τετάρτη στις 5.30 μ.μ. στα καταστήματα της Ερμού. Την Πέμπτη 9 Ιούλη στον «Σκλαβενίτη» στο Ιλιον και στα «Hondos Center» στην Ομόνοια. Την Παρασκευή 10 Ιούλη στον «Σκλαβενίτη» στα Πετράλωνα και σε καταστήματα του Ομίλου «Inditex».