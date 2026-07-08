ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΗ

Πυρετώδεις προετοιμασίες σε καθημερινή σύγκρουση με την εργοδοσία στους χώρους δουλειάς

Πυρετωδώς προετοιμάζουν την επιτυχία της απεργίας τα σωματεία των Εμποροϋπαλλήλων με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Το σύνθημα «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές» είναι αποκαλυπτικό της πραγματικότητας που βιώνουν οι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι, που την Κυριακή 19 Ιούλη καλούνται να στείλουν αποφασιστικό απεργιακό μήνυμα σε εργοδότες, κυβέρνηση και επίδοξους κυβερνητικούς διεκδικητές πως δεν θα θυσιαστούν άλλο για τα κέρδη των ομίλων.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι είναι αυτοί που μέσα από την εξόντωσή τους κάθε μέρα - και τις Κυριακές - οι μεγάλοι όμιλοι των σούπερ μάρκετ και τα μονοπώλια λιανικής χτίζουν τους ματωμένους τζίρους τους και καθιστούν το Εμπόριο τον μεγαλύτερο «εργοδότη» στη χώρα.

Οι διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας και των Συνδικάτων είναι κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας θα γίνει στις 10.30 π.μ., στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου. Στη Θεσσαλονίκη, σε μαζική συμμετοχή καλεί η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων και οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ., στην είσοδο του «ΝΟΤΟΣ» στην οδό Τσιμισκή.

«Στο πόδι» ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας με συνεχείς παρεμβάσεις

Σε «χλωρό κλαρί» δεν αφήνει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων στην Αθήνα τους εργοδότες μπροστά στην απεργία, καθώς με πλήθος παρεμβάσεων αποκαλύπτει τις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας για τα κέρδη.

Χαρακτηριστικά είναι όσα φέρνει στην επιφάνεια για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μετά την πρόσφατη πυρκαγιά στην αποθήκη της οδού Ορφέως 102, όπου συστεγάζονταν η αποθήκη χονδρέμπορα τουριστικών ειδών και η αποθήκη εκδοτικού οίκου. Εκεί άλλωστε άμεση ήταν η παρέμβαση του Συλλόγου, για να εκκενωθεί ο χώρος, αφού τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά οι εργαζόμενοι ήταν μέσα και δούλευαν, ενώ οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονταν και την επόμενη μέρα!

Οπως σημειώνει το Σωματείο,από φορτηγά που πάνε στις αποθήκες. «Δύο βδομάδες μετά, οι εργαζόμενοι των δύο επιχειρήσεων βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα. Δεν έχουν ενημερωθεί για την αιτία της πυρκαγιάς και τις ευθύνες που τυχόν υπάρχουν. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή λόγω της καύσης πλαστικών και άλλων υλικών. Μάλιστα εργαζόμενοι έχουν κληθεί να εργαστούν "εφόσον το επιθυμούν" μέσα σε αυτή (!) την αποθήκη στη "μεριά" που δεν έχει καεί», καταγγέλλει ο ΣΕΑ, ενώ δεν υπάρχει κάποια επίσημη, έγγραφη διαβεβαίωση για το αν το κτίριο είναι ασφαλές!

«Κανένας εργαζόμενος να μην κληθεί να μπει ξανά στη συγκεκριμένη αποθήκη! Οποιαδήποτε εργασία εκεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μείωση του ωραρίου για τους εργαζόμενους σε περίπτωση που οι νέες αποθήκες λειτουργήσουν σε απομακρυσμένη περιοχή και εξασφάλιση της μετακίνησής τους, χωρίς καμία βλαπτική μεταβολή του μισθού και της σύμβασής τους. Πλήρης εξασφάλιση του μισθού των εργαζομένων για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη μετεγκατάσταση των αποθηκών. Εξασφάλιση της καλοκαιρινής άδειας και του επιδόματος αδείας τις μέρες που οι εργαζόμενοι το επιθυμούν», απαιτεί ο ΣΕΑ και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Εργοδότες αρνούνται ακόμα και τα επιδόματα αδείας, άλλοι προχωρούν σε απολύσεις

Στο μεταξύ, για ακόμα μια χρονιά οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου επιδίδονται σεΧαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ», όπου το σωματείο καταγγέλλει την εργοδοσία, αφού με εξοργιστικό της σημείωμα εύχεται στους εργαζόμενους: «Καλές διακοπές», αλλά...Την ίδια τακτική ακολούθησε αντίστοιχα και η εργοδοσία στα σούπερ μάρκετ «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» και στα καταστήματα «PET CITY», όπως καταγγέλλει ο ΣΕΑ. Κάτω από την αποφασιστική παρέμβαση του Συνδικάτου, οι εργοδότες πήραν πίσω την επιδίωξη να καταδικάσουν τους εργαζόμενους να κάνουν διακοπές με ψίχουλα.

Παρέμβαση όμως πραγματοποιήθηκε και στο κατάστημα της εταιρείας «ENVIE» του Ομίλου Λάμψα, όπου πρωτοπόρα εργαζόμενη και μέλος του ΣΕΑ απολύθηκε εντελώς εκδικητικά, λίγες μέρες πριν από την πανελλαδική απεργία, ακριβώς γιατί πρωτοστατούσε στην οργάνωση και την επιτυχία της μέσα στον χώρο. «Η εργοδοσία της "ENVIE" ακολούθησε τη γνωστή τακτική: Των διαδοχικών μετακινήσεων από κατάστημα σε κατάστημα, τα εξαντλητικά ωράρια, τις συνεχείς πιέσεις και την εντατικοποίηση, με μοναδικό στόχο να την εξωθήσει σε παραίτηση. Οταν όμως απέτυχε να "παραιτήσει" την συναδέλφισσα και μάλιστα έχοντας κάνει το σωματείο μας παρεμβάσεις για τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της, τότε προχώρησε σε "προειδοποιητική" απόλυση» σημειώνει ο ΣΕΑ στην καταγγελία του.

Συνεχίζονται οι περιοδείες και οι εξορμήσεις

Παράλληλα, πλούσιο είναι το πρόγραμμα περιοδειών και εξορμήσεων, ενώ στα γραφεία του Σωματείου προετοιμάζονται τα πανό για να στολιστούν οι χώροι δουλειάς.

Το πρόγραμμα περιοδειών συνεχίζεται ως εξής: Σήμερα Τετάρτη στις 5.30 μ.μ. στα καταστήματα της Ερμού. Την Πέμπτη 9 Ιούλη στον «Σκλαβενίτη» στο Ιλιον και στα «Hondos Center» στην Ομόνοια. Την Παρασκευή 10 Ιούλη στον «Σκλαβενίτη» στα Πετράλωνα και σε καταστήματα του Ομίλου «Inditex».