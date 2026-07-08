ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χιλιάδες διαδήλωσαν στο Αμβούργο ενάντια στην αντεργατική «έφοδο»

Χιλιάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν στο Αμβούργο την περασμένη Παρασκευή ύστερα από κάλεσμα συνδικάτων και άλλων κοινωνικών φορέων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης της γερμανικής κυβέρνησης συνασπισμού.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρέθηκαν οι σχεδιασμοί της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με μέτρα λιτότητας που προβλέπουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης και περιλαμβάνουν:

Κατάργηση του 8ώρου και αντικατάστασή του από εβδομαδιαίο όριο εργασίας το οποίο θα αγγίζει έως και τις 73 ώρες, ανοίγοντας τον δρόμο για το 13ωρο.

Αύξηση του πραγματικού ορίου συνταξιοδότησης, με πρόταση για σταδιακή αύξηση του ορίου στα 70 χρόνια και νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, με πρόσθετες επιβαρύνσεις για όσους αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία

Αυξήσεις στις εισφορές και στο κόστος της δημόσιας ασφάλισης Υγείας για τους ασφαλισμένους, με αύξηση συμμετοχής στα φάρμακα, κατάργηση ή περιορισμό προληπτικών εξετάσεων και βασικών παροχών, αλλαγές στο μοντέλο της αναρρωτικής άδειας κ.λπ.

Περικοπές στη χρηματοδότηση της Υγείας και των νοσοκομείων, με μέτρα που οδηγούν σε μειώσεις προσωπικού, συγχωνεύσεις και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διεύρυνση των ελαστικών μορφών εργασίας και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με μεγαλύτερη ανασφάλεια για τους εργαζόμενους.

Στη συγκέντρωση προκάλεσε αίσθηση και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό το μπλοκ εργαζομένων από τον κλάδο των μεταφορών. Εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, στα λεωφορεία, στο Μετρό αλλά και στο λιμάνι κατέβηκαν μαζικά στην κινητοποίηση με πανό που δήλωνε «Οταν θέλουμε, δεν κινείται τίποτα! Δεν θα σας δώσουμε 13ωρη εργασία για τον πόλεμο!», διακινώντας τις αποφάσεις των συνελεύσεών τους και αναδεικνύοντας ότι η νέα επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων συνδέεται άμεσα με την πολεμική προετοιμασία, με την όλο και βαθύτερη εμπλοκή της Γερμανίας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στον πόλεμο, την τεράστια αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και την προσπάθεια του κεφαλαίου να φορτώσει τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στη γερμανική εργατική τάξη.